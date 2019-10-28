TMSF, şirketleri büyütüp ekonomiye kazandırıyor! İyi yönetimle kârlar katlandı

Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) irtibatlı 840’ı aşkın grup ile firmayı atadığı kayyımlarla büyüten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üretime ve ihracata da olumlu katkı yapıyor. Başarılı mali yapılarıyla övgü toplayan söz konusu gruplar ile firmalar yeni yatırımlar yapmakta ve gelirlerini artırmakta kararlı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, FETÖ’yle bağlantılı 840’ı aşkın şirketin rekor kârlar elde ettiğini dile getirdi. Kayyımların görevlerini hakkıyla ifa ettiğini belirten Gülal, “Deneyimli idarecilerimiz tarafından yönetilen şirketlerimiz üretimlerini, ihracatlarını ve istihdamlarını artırdı; artırıyor” dedi.

Yeni hamleler geliyor

Bünyelerinde bulunan markaların ve firmaların güçlü büyümeleriyle ön planda olduğunu anlatan Gülal, “Toplam aktifin yüzde 37 artarak 60 milyar lira seviyelerine gelmesi, istihdamın ise 40 bin mertebelerinde olması takdir ediliyor. Doğal olarak bu durum bizi yeni hamleler, yatırımlar yapmaya teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Başarıya doymuyoruz

Aydınlı Grup ve Boydak Holding’in kayyımlarla atağa kalktığını vurgulayan Gülal, şöyle devam etti: “Aydınlı Giyim’in aktif toplamını önemli oranda artırdık. Pierre Cardin’le bay ve bayan, U.S Polo’yla çocuk giyiminde büyük bir başarı ortaya koyduk. Öbür taraftan yeni adı Erciyes Anadolu Holding olan Boydak’ın aktif toplamını da yüzde 64 arttırarak 12,6 milyar liraya çıkardık. Tabii holdingin İstikbal, Bellona ve Mondi markalı ürünleri 2019’da da tüketicilerin ilgi odağı oldu. Hedefimiz bu markaları daha da güçlendirmek, 2023’e ve 2030’a taşımak. Bu anlamda gerekli yatırımları yapmaktan imtina etmeyeceğiz.” Gülal, ayrıca FETÖ tarafından ülke dışına kaçırılan varlıkları geri almak için gerekli her adımı attıklarına dikkat çekti.

Dumankaya, İnanlar ve Fi Yapı’da son durum

FETÖ’yle irtibatlı olduğu için kayyım atanan Dumankaya’dan konut alanların mağduriyetlerini giderecekleri taahhüdünde bulunan TMSF Başkanı Gülal, şunları kaydetti: “İnşaat sektörünün sıkıntılı durumundan ötürü projeler ağır ilerliyor. Şükür ki ilk projeyi tamamladık. Yapımı tamamlanan projede 400 aile dairesini alma aşamasına geldi. Diğer yandan 8 bine yakın mağdur var. Biz de bu mağduriyetleri gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Sorunu görüyor, biliyoruz. Gerekli çalışmaları yürütüyoruz. A, B ve C planlarımız var.”

Mağdurlar: Tahammülümüz kalmadı

Gülal’ın bu konuda yaptığı her açıklama mağdurlar cephesinde yeni bir umudun filizlenmesine sebeb olsa da özellikle Fİ Yapı ve Dumankaya İnşaat cephesinde büyük bir ilerlemenin olmamasından yakınanların sayısı da bir hayli fazla.

Dumankaya İnşaat’a Eylül 2016’da el konulmasından bugüne kadar kayyım yönetiminin mağdurlara yönelik yaptığı açıklamalarda, anahtar teslimleri için sürekli tarih ötelemesi yapmalarından yakınanlar, Yeni Akit’e yaptıkları değerlendirmede, "Bizlere resmi bir açıklama yapılmıyor. Sadece ‘sabredin’ deniliyor. Sosyal medyadan yayılan ‘şirket iflas ettirilecek’ iddiaları gerçekçi mi değil mi bilmiyoruz. TMSF yönetimi artık net bir açıklama yapmalı. Aradan geçen 37 ay boyunca devletimize güvendik. Tek bir çivinin çakılmadığı projeler var. Artık tahammülümüz kalmadı. Bizlerin maddi ve manevi mağduriyetini giderecek adım atılmalıdır ve hak yerini bulmalıdır. TMSF yönetimi birçok şirkette sağladığı başarılı yönetim sürecini burada da göstermelidir” dedi. Öte yandan; Dumankaya Ailesinin FETÖ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla yargılanma sürecinde mahkeme heyeti 3 Ekim’de gerçekleştirdiği duruşmada aile efradı ile tanıkları dinledi. Duruşmada, Eylül 2016 öncesinde Dumankaya İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Uğur Dumankaya, inşaatların bitirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için kayyım denetiminde de olsa işlerinin başına geçmek istedikleri talebinde bulundu.

Ocak 2020’ye ertelenen duruşmada aile içinde yargılananlarla ilgili bir sonuca varılması bekleniyor. İnanlar Grubunun inşaat şirketinde mağdur olanlarla ilgili de yeminli müşavirler eşliğinde daire alım satımlarına dair dosyaların incelenmesine devam ediliyor.