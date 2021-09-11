  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: Bunu yaparsanız kameranız bozulur
Taksi ücretini ödememek için yaptıkları 'pes' dedirtti
Diyanet’i hedef alanlar FETÖ’ye çalışıyor
Ekonomi TMSF satış duyurularını sosyal medyadan yapıyor
Ekonomi

TMSF satış duyurularını sosyal medyadan yapıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), araç satış ilanlarını sosyal medyadan duyurmaya başlamasının ardından düzenlenen ihalelere katılımın arttığını duyurdu. TMSF’nin ihale duyuru kanallarının arasına sosyal medyayı da eklemesinin etkileri görülmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 11:31:00 -
TMSF satış duyurularını sosyal medyadan yapıyor

TMSF tarafından ihalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkan sağlamak için araç satış ihalelerinin duyuruları sosyal medya hesaplarında da yayınlanmaya başlanmıştı.

TMSF’nin Twitter hesabı olan @TmsfTr adresinden ilk olarak duyurusu yapılan dört adet binek araç satış ihalesi neticelendi.

Toplam 403 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılan araçlara gelen tekliflerin toplamı 437 bin 500 liraya ulaştı. En son 27 Eylül 2021 tarihinde Bartın’da satışa çıkarılacak Volkswagen Transporter marka aracın ihale duyurusu da TMSF’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay