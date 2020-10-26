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Ekonomi TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
Ekonomi

TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı

Muhammen bedeli 353 milyon lira olarak belirlenen Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına yönelik ihale 18 Aralık'ta yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:29:27 -
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal Halı İplik, Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret AŞ ile Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Gaziantep'teki halı ve iplik üretimine ilişkin tüm mal, hak ve varlıklarını satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Royal Halı, Atlas Halı ve Naksan Plastik'e kayyım olarak atanmasının ardından fon kurulu kararıyla oluşturulan Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı üretimine ilişkin (Royal Halı Fabrikası) mal, hak ve varlıklar, aynı fabrikanın kapalı alanı içinde BCF 2 adıyla faaliyet gösteren iplik üretimine ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 353 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 18 Aralık saat 15.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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