TMSF, halı ipliği fabrikası BCF 1'i satışa çıkardı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal Halı İplik, Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Gaziantep'te bulunan BCF 1 halı ipliği üretimi fabrikasıyla ilgili tüm mal, hak ve varlıklarını satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Royal Halı ve Naksan Plastik'e kayyım olarak atanılmasının ardından fon kurulu kararıyla oluşturulan BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan halı ipliği üretimi fabrikasına ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 87 milyon 500 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 18 Aralık saat 16.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.