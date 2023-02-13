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Ekonomi TMSF Fon Kurulu maaşlarını depremzedelere bağışladı
Ekonomi

TMSF Fon Kurulu maaşlarını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlara yardım için düzenlenen çalışmalara TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri de birer maaşlarını bağışlayarak katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 19:16:00 - 2023-02-13 19:17:40
TMSF Fon Kurulu maaşlarını depremzedelere bağışladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve yönetimindeki şirketlerin depremzedelere yönelik yardım çalışmaları devam ederken, TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri de birer maaşlarını AFAD’a bağışlayarak TMSF çalışanlarının da katılacağı kampanyayı başlattılar.

TMSF Fon Kurulu, yaraların el birliği ile biran evvel sarılması için azami gayret ve çaba içinde çalışmalara devam edileceğini vurgulayarak bütün TMSF çalışanlarını da imkânları nisbetinde kampanyaya katkı vermeye davet etti.

 

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