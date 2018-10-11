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TMSF enflasyona savaş açtı!

TMSF Başkanı Gülal, “İstikbal, Bellona ve Mondi mağazalarımızda en az yüzde 10 indirim yapacağız. Pierre Cardin, Cacharel ve U.S Polo onlar da bu sürece katılacaklar. Ayrıca Uğur Soğutma, Alfemo ve Aker kampanyaya katılacak” açıklamasını yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:13
TMSF enflasyona savaş açtı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek mesajları yağıyor. Türkiye’nin dev firmaları yapacakları indirimlerle programa destek olacaklarını açıklarken, bünyesinde yer alan firmalarla adeta Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri hâline gelen TMSF de mücadeleye güçlü şekilde destek vereceğini bildirdi. TMSF kayyumunda yönetilen bin 12 şirketin bulunduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na biz TMSF kayyumunda yönetilen özellikle perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren aktörlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çok güçlü ve etkin bir şekilde katılacağız. Boydak Holding, bizde yapının en büyüğü. Mobilya sektörünün yüzde 60’ına vaziyet eden bir şirket. Onlar hemen gerekli çalışmayı yaptılar. Bugünden itibaren İstikbal, Bellona ve Mondi mağazalarımızda kampanyamızın logolarını görerek, en az yüzde 10 olmak kaydıyla indirim yapacağız. Aydınlı Grubu’nda 3 markamız var. Pierre Cardin, Cacharel ve U.S Polo onlar da bu sürece katılacaklar. Beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Uğur Soğutma firmamız bu kampanyanın içerisinde yer alacak. Mobilya sektörünün önemli aktörlerinden birisi olan Alfemo da bu süreçte yer alacak. Aker de bu kampanyaya katılacak. Biz bu sürecin içerisinde güçlü ve etkin olarak hem hükümetimizin yanında olacağız hem de enflasyonla mücadele ederken bu şirketlerimizi nasıl aktif bir şekilde kullanabiliriz? Bunun üzerine çalışacağız. Bu süreçte etkin destek vereceğiz” dedi.


Gülal, düzenlenen basın toplantısında Boydak Holding’in 2018 ilk dokuz ayındaki ekonomik performansını da paylaştı. Gülal, Boydak Holding’i devraldıklarında holdingin büyüklüğünün yaklaşık 7,6 milyar TL olduğunu, bugün bunun yaklaşık yüzde 27 artışla 10,1 milyar TL’ye çıktığını belirterek, “Devraldığımız gün itibarıyla özkaynak büyüklüğü 5,8 milyar TL seviyesindeydi, Boydak Holding’in şu an itibarıyla özkaynak büyüklüğü 7,01 milyar TL seviyesinde. Bu yılın ilk 3 çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ciroda yüzde 8,3 artışla 7,3 milyar TL’ye ulaştık. hracatımız bu yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,4 artarak 288 milyon dolar seviyesine yükseldi. Yatırım ihtiyaçları varsa çekinmeden yatırımları yapıyoruz. Söz konusu dönemde Boydak Holding 110 milyon TL’lik makine, teçhizat, AR-GE yatırımı gerçekleştirdik” değerlendirmesinde bulundu.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:13
  1. Aydın
  2. Muhiddin Gülal

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