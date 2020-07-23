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Spor

TMOK'un ve milli sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanı

- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile milli sporcular, başlamasına 1 yıl kalan olimpiyat oyunlarıyla ilgili mesaj paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:28:29 -
TMOK'un ve milli sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve milli sporcular, başlamasına 1 yıl kalan 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili paylaşımda bulundu.

TMOK'tan yapılan açıklamada, "Yine aynı bayrak altında yürüyeceğimiz, aynı hedef için birlikte mücadele edeceğimiz, kimi zaman sevinip kimi zaman üzüleceğimiz ancak tüm gücümüzü ortaya koyacağımız günler yakın." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca TMOK'un Twitter hesabında yeni kota yarışmalarının düzenleneceği tarihler, eleme müsabakaları ve olimpiyat kotası alan milli sporcularla ilgili bilgi paylaşıldı.

Öte yandan milli boksörler Şennur Demir ile Busenaz Sürmeneli, milli çekiççi Özkan Baltacı, milli modern pentatloncu İlke Özyüksel, milli cimnastikçi Ahmet Önder, milli yelkenci Ecem Güzel, milli tekvandocu Nur Tatar ile milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, sosyal medya hesaplarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen olimpiyat oyunlarıyla ilgili mesaj paylaştı.

Busenaz Sürmeneli yaptığı açıklamada, "Ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na bugün itibariyle tam bir sene kaldı. Umarım memleketimin dağlarını seyrettiğim gibi Tokyo'dan da Fuji Dağı'nı 2. fotoğraftakiyle beraber izlerim." ifadelerini kullandı.

Ecem Güzel yayımladığı mesajda, "Hayaller ertelenir ama iptal edilemez. 365 gün sonra daha güzel ve daha sağlıklı bir dünyada, olimpiyat ateşi yanacak ve bizler ülkemizin bayrağını göndere çekebilmek için mücadele vereceğiz." dedi.

Ahmet Önder ise "Takvim değişti ama hayallerimiz hiç değişmedi. Bundan tam 365 gün sonra başlayacak olimpiyat oyunları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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