TMO yeşil mercimek alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdiklerini belirterek, “TMO bu kapsamda yarından itibaren yeşil mercimek alımına başlayacak” ifadesini kullandı. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin yeşil mercimek üretiminin bu yıl geçen seneye oranla yüzde 27 artışla 38 bin ton olmasının beklendiğini bildirdi.