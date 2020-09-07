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Ekonomi TMO, Manisa'da kuru üzüm alımına başladı
Ekonomi

TMO, Manisa'da kuru üzüm alımına başladı

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: - "Randevular ileri tarihlere verilmeye başlandı. Çünkü yoğun bir talep var" - Üreticilerden Şerif Alan: - "Daha karlı olduğu için TMO'yu tercih ettik. Güzel bir fiyat verdiler, şikayetim yok"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:32:54 -
TMO, Manisa'da kuru üzüm alımına başladı

MANİSA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Manisa'da kuru üzüm alımlarına başladı.

Kentteki 7 alım merkezindeki TMO eksperleri, internet üzerinden randevu alarak ürününü getiren müstahsillerin ürünlerini kontrol ediyor. Eksperler, kuru üzümün kalitesini belirleyip, nemini ölçüyor. Standartları karşılayan kuru üzümler, TMO'nun depolarına yerleştiriliyor.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, bölgedeki 7 alım noktasında TMO eksperlerinin görev başında olduğunu belirtti.

Üreticilerin alım merkezlerine üzümlerini getirirken dikkat etmesi gereken hususlara işaret eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Üzümlerin neminin yüzde 13'ten fazla olmamasını istiyoruz. Çiftçilerimiz ürünlerini buna göre hazırlamalılar. Bunun haricinde ürünlerini getirirlerken 50 kilogramlık, daha önce hiç kullanılmamış çuvallar içinde getirmeliler. Un çuvalı, yem çuvalı olarak kullanılmış çuvallar üzümün kalitesini etkiliyor ve ürüne farklı kokular geçmesini sebep oluyor. Ayrıca çiftçilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi belgeleriyle alım merkezlerine gelmeliler. Tabii bir de TMO randevu sistemiyle çalıştığı üreticilerimiz önceden randevu almış olmalılar."

Öztürk, ambar zararlısı tespit edilmiş ya da farklı kokular sinmiş ürünlerin kabul edilmeyeceğini vurguladı

Alımların başlamasının ilk saatleri olmasına rağmen ilginin büyük olduğunu kaydeden Öztürk, "Şu an alım merkezlerinden aldığımız bilgiye göre yoğun bir ilgi var. Randevular ileri tarihlere verilmeye başlandı. Çünkü yoğun bir talep var." dedi.

Kuru üzümünü TMO alım merkezine getiren üreticilerden Şerif Alan ise fiyattan memnun olduğunu belirterek, "Biz bugüne kadar üzümde devletin verdiği bu rakamı bulamamıştık. Daha karlı olduğu için TMO'yu tercih ettik. Güzel bir fiyat verdiler, şikayetim yok. Piyasadaki özel tüccarlar burada 12,5 lira denilen üzüme 11,5 lira veriyor. Güzel bir fiyat. Allah razı olsun, devletimiz çiftçiyi mağdur etmedi." ifadelerini kullandı.


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