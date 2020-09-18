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Ekonomi TMO kuru incirde müdahale alımına hazır
Ekonomi

TMO kuru incirde müdahale alımına hazır

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: - "Kuru incirde müdahale alımına hazırız ancak şu anda piyasada üretici lehine bir alım satım söz konusu. Herhangi bir fiyat vermeden ya da açıklamadan kuru incir piyasasını takip ediyoruz" - "Eğer fiyatlar üreticinin memnun olmayacağı seviyeye inerse 'alımda biz de varız' diyeceğiz. Gerekirse üreticinin elinde kalan kuru incirin hepsini alırız"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:10:58 -
TMO kuru incirde müdahale alımına hazır

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kuru incirde müdahale alımına hazır durumda bulunduklarını ancak şu anda piyasada üretici lehine bir alım satımın söz konusu olduğunu belirterek, "Herhangi bir fiyat vermeden ya da açıklamadan kuru incir piyasasını takip ediyoruz." dedi.

Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru incirde müdahale alımı için gerekli bütün hazırlıkları yaptıklarını, bu kapsamda TARİŞ ile protokol imzaladıklarını söyledi.

Depolama ve finansman konusunda tüm hazırlıkların sona erdiğini dile getiren Güldal, şöyle devam etti:

"Kuru incirde müdahale alımına hazırız ancak şu anda piyasada üretici lehine bir alım satım söz konusu. Herhangi bir fiyat vermeden ya da açıklamadan kuru incir piyasasını takip ediyoruz. Eğer bu piyasada üretici aleyhine bir gerileme söz konusu olursa müdahale etmeye hazırız."

Güldal, kuru incirde üreticiden ihracatçıya kadar tüm kesimlerde büyük bir memnuniyet olduğunu belirtti.

Bu yıl 85 bin tondan fazla kuru incir rekoltesi beklendiğini ifade eden Güldal, "Eğer fiyatlar üreticinin memnun olmayacağı seviyeye inerse 'alımda biz de varız' diyeceğiz. Gerekirse üreticinin elinde kalan kuru incirin hepsini alırız." diye konuştu.

Üreticinin emeğinin karşılığını alacağı şekilde fiyatlandırmalar yaptıklarını vurgulayan Güldal, bunun için maliyetlere baktıklarını, iç ve dış piyasa analizleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

TMO Genel Müdürü Güldal, ülkenin ihtiyacını dikkate alarak sürdürülebilir tarım politikası oluşmasını temin etmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.


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