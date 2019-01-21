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TMO, Fiskobirlik’e fındık teslimine başlıyor

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, TMO stoklarından ilk olarak 750 ton fındığın 23 Ocak’ta kendilerine teslim edileceğini bildirdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:22
TMO, Fiskobirlik’e fındık teslimine başlıyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, TMO stoklarından ilk olarak 750 ton fındığın 23 Ocak’ta kendilerine teslim edileceğini bildirdi. Bayraktar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “TMO’nun stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK’e verilerek kurumun destekleneceği” açıklamasını hatırlattı. Kararnamenin aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını belirten Bayraktar, bugün birinci teminat mektubunu ofise teslim edeceklerini söyledi. Bayraktar, “2 bin tonu Batı Karadeniz, 8 bin tonu da Doğu Karadeniz’den olmak üzere 6 aylık süreçte 10 bin ton fındık TMO tarafından teminat karşılığı FİSKOBİRLİK’e aktarılacak. İlk olarak 750 ton ürün 23 Ocak Çarşamba günü bize teslim edilecek ve bu fındıkları depolarımıza koyacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:22
  1. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar
  2. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK)
  3. TMO
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. fındık

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