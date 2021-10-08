TMO bu ay 900 bin ton hububatı satışa çıkardı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bu ay 900 bin ton hububatın satışa açıldığını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter paylaşımında satışa çıkarılan hububata ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, “Hububat ve yem piyasalarının regüle etmek amacıyla TMO tarafından ekim ayında 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik hayvancılık yapan üretici ve yetiştiricilerimize verilecektir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.