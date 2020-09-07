TMO arpa ve buğday satış fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında 19 milyon ton olan buğday üretiminin bu yıl yüzde 8 artışla 20,5 milyon ton olacağı ve 7,6 milyon ton olan arpa üretiminin ise yüzde 9 artışla 8,3 milyon ton olacağının tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

Buğday ve Arpa satış fiyatları açıklandı

Türkiye'deki buğday tüketiminin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu tespit edilirken, üretilen buğdayın yurt içi tüketimi karşılayacak seviyelerde bulunduğuna dikkat çekildi. TMO 4 Mayıs'ta makarnalık buğdayı ton başına 1800 lira, sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1650 liraya, arpa fiyatını ise ton başına 1275 lira olarak belirlemişti.

Buğday stoklarının satışa açıldığını açıklayan TMO, 2020 Ekim ayı itabırıyla satış ekmeklik buğdayda ton başına 1775 lira, arpada ton başına 1350 lira ve makarnalık buğdayda ton başına 1950 lira olarak satış fiyatlarını duyurdu. TMO fiyat istikrarı için piyasanın takip edileceği bilgisini de geçti.