TMB Başkanı M.Erdal Eren’in heyecanlandıran Torba Yasa değerlendirmesi

Yeni Akit Ankara

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, TBMM’de kabul edilen ekonomiye ilişkin kanun teklifi kapsamında “yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna olması” konusundaki düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eren: Yurt dışında işçi sayısının 100 bine çıkarılması için girişimlerde bulunduk

Son yıllarda yurt dışı müteahhitlik projeleri artmaya devam ederken bu projeler için Türkiye'den götürülen işçi sayısının ise hızla düştüğünü belirten TMB Başkanı Eren, 20 binlerin altına gerileyen Türk işgücü sayısının gerekli düzenlemelerle 100 bine çıkarılması hedefi doğrultusunda son dönemde ilgili makamlarla bugüne dek yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yurt dışında çalışan işçilere vergi muafiyeti

Müteahhitlerin artan maliyetler ve yaşanan hukuki sorunlar nedeniyle ağırlıklı olarak çalışılan ülkeden veya Uzak-Doğu, Afrika ülkelerinden işgücü istihdam etme mecburiyetinde kaldığına işaret eden Eren, bu konudaki iki önemli engelden birinin çıkarılan Torba Yasa ile aşıldığını kaydetti. Eren, şöyle devam etti: “Yurt dışında daha fazla sayıda Türk işçisiyle çalışmak adına ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu yılın Ağustos ayında Yurt Dışı Başarı Ödülleri Törenimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yurt dışında Türk işgücü istihdamının önündeki engellerin aşılması için adım atılacağı müjdesini aldık. Bu konuda iki önemli sorun mevcut. İlki; işçilerimizin ücretlerinin bir kısmının veya tamamının Türkiye’deki ailelerine ödenmesi durumunda, maalesef o kişiler ülkemizde çalışıyormuş gibi algılanarak, gelir vergisi tahakkuk ettirilmesidir. Bu sorunun aşılması için gelir vergisi muafiyeti talebimizin karşılık bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çıkarılan Torba Yasa ile hedefimize artık daha yakınız. Yasa kapsamında kabul edilen yurt dışında çalışan Türk işçilerin gelir vergisinden muaf olmaları ile ilgili kanun bu hedefimize katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız ile Bakan Yardımcımız ve Gelir İdaresi Başkanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

Sırada hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi konusu var

TMB Başkanı Eren, yurt dışında Türk işgücü istihdamının önündeki bir diğer önemli engelin ise işçi-işveren uyuşmazlıklarının bazı avukatlık büroları tarafından istismar edilmesi olduğunu belirterek, “Son dönemde Yargıtay, açılan haksız davalarda emsal kararlara imza atmıştır. Bunun içtihat haline getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Adalet Bakanlığımız da başka ülkelerdeki işler ile ilgili bu tip davalar için Ankara ve İstanbul’da bazı mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak belirler ve diğer mahkemelerde açılacak bu tür davaların bu mahkemelere aktarılmasını sağlarsa, konunun kesin bir çözüme kavuşması, ilgili ülkelerin mevzuatına hâkim bu mahkemelerin verecekleri kararların adil olması sağlanacaktır” dedi.