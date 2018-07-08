TL’yle ticarette atılım

Yeni dönemde milli parayla ticarete odaklanılacak. Ekonomi Bakanlığı tarafından ilan edilen 2018-2022 Strateji Planı’na göre ilk etapta yüzde 6,4 olan TL’yle ithalat ve ihracatın toplam ticarette payı aşama aşama arttırılacak. Payın 2018’de yüzde 8’e, 2019’da yüzde 9,8’e, 2020’de yüzde 11,3’e, 2021’de yüzde 13’e, 2022’de ise yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor. Hedef için Rusya, Çin ve İran’la anlaşmaya varılırken; pek çok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor. Bu ortamda ihracatçılardan yerel para birimleriyle ticarete önem verilmesi talebi geldi.

KUR RİSKİNİ ÖNLÜYOR

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, dış ticarette milli para kullanımının TL’yi değerli kıldığına, kılacağına işaret etti. Dolar ve Euro’nun hararetinin ihracatçıların maliyetlerini arttırdığını belirten Pelister, “Dış ticarette bu para birimlerinin değil de TL’nin tercih edilmesi kur riskini önler ve ihracatımıza olumlu katkı sunar” dedi. Pelister, yerel para birimleriyle ticaret yapılan Rusya, Çin, Güney Kore, Meksika, Brezilya ve İran’a ihracatın giderek arttığını vurguladı. Kimyevi madde ihracatında TL’nin payının büyüdüğünü kaydeden Pelister, “Sektör olarak İran’a ihracatımız artıyor. Bu ülkeye 5 ayda toplam 203 milyon dolar tutarında satış yaptık. Milli parayla ticaret yaptığımız Çin ve Rusya da en çok kimyevi madde ihraç ettiğimiz ülkelerden” açıklamalarında bulundu.

ÜLKEMİZİN YARARINA

Ekonomistler de yerel para birimleriyle ticaretin ülkemizin yararına olacağı görüşünde.

İstanbul Nişantası Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, TL’yle ticaretin ihracatta atılıma imkân tanıyacağını, ara malı ithalatına ödenen meblağı aşağı çekeceğini dile getirdi.

FATURA HAFİFLEYECEK

İthalatta TL’nin ağırlığının artmasını savunan Gözgör, “İthal ürünlere 250 milyar dolarımız gidiyor. Dolar ve Euro’nun artış tutarı devamlı yukarı çekiyor. Bunu durdurmak, faturayı hafifletmek için kendi paramızla ithalat ve ihracat yaptığımız ülkelerin, bölgelerin adedini arttırmalıyız” önerilerini sundu.