  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Prof. Ceyhan sert çıktı: Google üniversitesinden mezun olanlarla salgın bitmez

Alpay Özalan'dan ABD'nin soykırım iftirasına karşılık! 'Kızılderililer kitabını satışa sundu'

Cihat Yaycı yeniakit.com.tr’ye Türk - Amerikan ilişkilerini değerlendirdi: Türk Milleti ve Türk tarihi bu ihaneti asla unutmayacaktır

Bakan Kurum müsilajın sona ereceği tarihi açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Küba Füze Krizi'ne gerek yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 81 ilde devam ediyor

Galata Kulesi yalanı ile ahlaksız siyaset!

Fransa, ülkenin çöllerine gömmüştü... Cezayir'in 'harita' talebine sömürgeci zihniyet bakın ne cevap verdi

Açıklandı! İşte son bir haftada uygulanan aşı miktarı

Abdurrahman Dilipak'tan çok konuşulacak AK Parti değerlendirmesi!
Kaynaklar tükeniyor: Mısır, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası susuz kalabilir
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
O ülkedeki hastanenin okjine bitti: 60’ı aşkın kişi öldü
"Bakan Soylu istifa etti" iddiasıyla ilgili flaş açıklama!
Ekonomi TL’yle ihracatta artış sürüyor
Ekonomi

TL’yle ihracatta artış sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ticarette TL kullanımının arttığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 10:17:00 -
TL’yle ihracatta artış sürüyor

Gülle, “İlk 6 ayda TL’yle yapılan ihracat yüzde 57 artarak 31.7 milyar liraya vardı. Bu dönemde 189 ülkeye TL’yle ürün satıldı” açıklamalarında bulundu.

6 ülke öne çıkıyor

Gülle, şunları belirtti: “Haziranda 181 ülkeye TL’yle ihracat gerçekleştirildi. İhracatın geçen ay TL’yle en yoğun yapıldığı 6 ülke de Irak, Almanya, KKTC, Almanya, İran ve Suriye oldu. 6 ayda yapılan 31.7 milyar liralık ihracatta da yine bu ülkeler öne çıkıyor. 7 bin 600’ün üzerinde firmanın TL’yle ihracatı tercih etmesi mutluluk verici. Dolar haricinde bir para birimi üzerinden ticaretin yapılması güzel bir haber. TL’yle ihracatın her ay üstüne koyarak gitmesi de sevindirici. Ekonomide toparlanmanın devam ettiğini de vurgulayan Gülle, hükümete ise “Lütfen tatilleri birleştirmeyin. Şu anda ülkemiz çok ciddi üretim ve ihracat ivmesi yakaladı. Üretime ve ihracata çok ihtiyacımız var, çalışmamız gerekiyor” diye seslendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay