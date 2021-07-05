TL’yle ihracatta artış sürüyor

Gülle, “İlk 6 ayda TL’yle yapılan ihracat yüzde 57 artarak 31.7 milyar liraya vardı. Bu dönemde 189 ülkeye TL’yle ürün satıldı” açıklamalarında bulundu.

6 ülke öne çıkıyor

Gülle, şunları belirtti: “Haziranda 181 ülkeye TL’yle ihracat gerçekleştirildi. İhracatın geçen ay TL’yle en yoğun yapıldığı 6 ülke de Irak, Almanya, KKTC, Almanya, İran ve Suriye oldu. 6 ayda yapılan 31.7 milyar liralık ihracatta da yine bu ülkeler öne çıkıyor. 7 bin 600’ün üzerinde firmanın TL’yle ihracatı tercih etmesi mutluluk verici. Dolar haricinde bir para birimi üzerinden ticaretin yapılması güzel bir haber. TL’yle ihracatın her ay üstüne koyarak gitmesi de sevindirici. Ekonomide toparlanmanın devam ettiğini de vurgulayan Gülle, hükümete ise “Lütfen tatilleri birleştirmeyin. Şu anda ülkemiz çok ciddi üretim ve ihracat ivmesi yakaladı. Üretime ve ihracata çok ihtiyacımız var, çalışmamız gerekiyor” diye seslendi.