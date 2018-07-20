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TL'de tarihi hafta! İlk kez...

13 Temmuz ile biten haftada Türk Lirası mevduatlar bir önceki haftaya göre 37 milyar TL artış gösterdi. Bu rakam TL mevduatlarda bir haftada görülen en yüksek artış olarak kaydedildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 14:54
TL'de tarihi hafta! İlk kez...

Yerli tasarruf sahipleri döviz mevduatlarını azaltırken, Türk Lirası mevduatlarında hızlı bir yükselişe imza attı.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK ARTIŞ

Merkez Bankası verilerine göre 13 Temmuz ile biten hafta itibariyle bankalardaki Türk Lirası mevduatları bir önceki haftaya göre yaklaşık 37 milyar TL'lik bir artış kaydetti. Haftalık bazda görülen bu artış şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük artış oldu.

13 Temmuz haftası itibariyle bankalararası toplam mevduatlar da ilk kez 2 trilyon TL sınırını aştı.

15 TEMMUZ'DAN SONRAKİ EN SERT GERİLEME

Aynı hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında ise hızlı bir azalma kaydettiği görüldü. Verilere göre 13 Temmuz haftasında yerli tasarruf sahiplerinin döviz mevduatlarında 3,9 milyar dolarlık bir gerileme yaşandı. Bu gerileme 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini takip eden haftadan bu yana görülen en sert gerileme oldu.

Yerli tasarruf sahiplerinin döviz mevduatlarından TL mevduatlara yönelmesinde kurun yükselmesi ile birlikte mevduat faizlerindeki yukarı yönlü ivme de etkili oldu.

YÜKSELİŞ 10. HAFTASINA GİRDİ

Merkez Bankası'nın verilerine göre 6 Temmuz ile biten haftada 1 aya kadar vadeli mevduatlarda ortalama faiz yüzde 14,91 olarak gerçekleşti. Böylelikle haftalık bazda bakıldığında bu vadeli mevduatlarda yükseliş 10. haftasına girdi. Merkez Bankası'nın 23 Mayıs'taki faiz artışının ardından 1 aya kadar vadeli mevduatlarda yaşanan faiz artışı 2,3 puan oldu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 14:54
  1. Türk Lirası
  2. TL

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