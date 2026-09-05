TL ile dış ticaret hacmi 1 trilyon lirayı aştı

Türk lirasıyla ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalat ise yılın ilk ayında yüzde 18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece, yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci ayında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 2,1 azalışla 27 milyar 694 milyon liraya gerilerken, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 92 milyar 868 milyon liraya ulaştı. Şubatta dış ticaret hacmi 120 milyar 562 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

8 aylık dış ticaret hacmi yüzde 11.3 arttı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 215 milyar 733 milyon liradan 256 milyar 711 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 728 milyar 585 milyon liradan yüzde 9,1 artışla 794 milyar 644 milyon liraya ulaştı.

Böylece Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,3 artışla 944 milyar 318 milyon liradan 1 trilyon 51 milyar 355 milyon liraya yükseldi ve 8 aylık dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.