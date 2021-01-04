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Ekonomi TKYD, çevrim içi eğitimlere 2021'de de devam edecek
Ekonomi

TKYD, çevrim içi eğitimlere 2021'de de devam edecek

TKYD Başkanı Feyyaz Ünal: - "TKYD olarak, salgın döneminde çevrim içi platforma taşıdığımız eğitimler ile şirketlere destek olmayı sürdürüyoruz" - "Eğitimlerimize gösterilen ilgili, kurumsal yönetim anlayışının giderek daha geniş kesimlere yayıldığını gösteriyor"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:26:21 -
TKYD, çevrim içi eğitimlere 2021'de de devam edecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetimin benimsenmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla düzenlediği çevrim içi eğitimlere yeni yılda da devam ediyor.

TKYD, Ocak-Mart 2021 dönemine ilişkin çevrim içi eğitim programını açıkladı.

Dernek, 2021 yılında da çevrim içi eğitimleri ile uyum raporlamasından liderlik programı ve oryantasyon süreçlerine uzanan kapsamlı içerikler sunacak.

İlk çeyrek takvimini açıklayan TKYD, bu eğitimler aracılığıyla mevcut ve gelecek nesil liderlerin kurumsal yönetimde yetkinleşmesine de katkı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYD Başkanı Feyyaz Ünal, şeffaf ve kurallı yönetim yapısının şirketlerin rekabet gücüne direkt olarak katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen yönetim yapıları, yatırımcıların duyduğu güveni, yatırım girişlerini, şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü artırıyor. Bununla birlikte şu an içinde bulunduğumuz salgın gibi durumlara, olası sarsıntılara ve krizlere karşı da dayanıklılığı artırıyor.

Biz de TKYD olarak, salgın döneminde çevrim içi platforma taşıdığımız eğitimler ile şirketlere destek olmayı sürdürüyoruz. Eğitimlerimize gösterilen ilgili, kurumsal yönetim anlayışının giderek daha geniş kesimlere yayıldığını gösteriyor. 2021 yılında da yine çok zengin ve kapsamlı içerikler ile tüm taraflara faydalı olacak eğitimlerimize devam edeceğiz."


- Şirket eğitimleri sürüyor


Verilen bilgiye göre, TKYD yeni yılda, kurumların ihtiyacına yönelik hazırladığı şirket eğitimlerine de devam ediyor.

Yönetim kurulu üyeliğine yönelik eğitimlerden kurumsal yönetim mevzuatlarına, genel kurul süreçlerinden raporlamaya uzanan kapsamlı içerikler, şirketlerin kurumsal yönetim süreçlerine geçişini hızlandırıyor.

TKYD ayrıca, aile anayasası, veraset yönetimi, yönetim kadrolarının yapılandırılması gibi konuları içeren özel eğitimler de düzenliyor.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin çevrim içi eğitim programına göre, Ocak ayında "Hissedarlara Özel Yönetim Kurulu İhtisas Programı", "İzleme Raporu ve Sürdürülebilirlik Çerçevesi Örnekleriyle Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması", Şubat ayında "Şirketler Topluluğunda İlişkili Taraf İşlemleri", Mart ayında "Uyum Programları", "Kapsayıcı Liderlik Programı - Liderleri Bekleyen Sürdürülebilirlik Konuları" eğitimleri gerçekleştirilecek.

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