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TKP/ML'li terörist otogarda ele geçirildi!

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kırsal kadrosuna eylem talimatı götüren bir terörist, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yakalandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:27
TKP/ML'li terörist otogarda ele geçirildi!

Alınan bilgiye göre, terör örgütü TKP/ML’ye yönelik çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Gürsel S. adlı bir örgüt üyesinin otogardan kırsala kaçacağı bilgisi üzerine hücre üyesini takibe aldı. 25 Temmuz’da şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştiren emniyet güçleri, Gürsel S.’yi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yakalayarak gözaltına aldı.

EYLEM TALİMATI OLAN MEKTUPLAR

Terör amaçlı örgüte üye olmak ve terör amaçlı propaganda yapmak suçundan kaydının olduğu öğrenilen Gürsel S.’nin gizlendiği adreste yapılan aramalarda örgüt üyelerine gönderildiği sanılan eylem talimatı içeren mektuplarla teröristlerin kıyafetleri için tasarlanan kumaş topları da ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından 28 Temmuz’da adliyeye sevk edilen Gürsel S., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:27
  1. İstanbul
  2. Terörist
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  4. gözaltı
  5. istanbul

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