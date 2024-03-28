TKP'li genç Hamza Dağ'ı şaşırttı “AK Parti’'ye oy vereceğim”

Yerel seçimin önemli adreslerinden İzmir'de, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen bir genç arasındaki diyalog gündem oldu. Hamza Dağ'ın bir caddede karşılaşıp el sıkıştığı genç TKP'li olduğunu ama oyunu AK Parti'ye vereceğini söyledi. Gencin bu sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Hamza Dağ, "Vay be! TKP'li misin? Bu çok önemli bir şey ya. CHP’li çok duydum, DEM’li duydum, İYİ Parti'den oy vereceğim diyeni duydum ama TKP’li olup oy vereceğim diyeni de ilk defa duyuyorum" dedi.

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