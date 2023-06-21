TKP Kur'an kurslarını böyle hedef aldı: Çocuklara Elif-Ba öğretecekler!
Yüce Kur'an'la İslam'la dertleri bitmeyen Türkiye Komünist Partisi'nden haddi aşan bir açıklama geldi.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 28 Şubat günlerini özlediğini açık etti.
Yaz aylarında çocuklara verilen Kur'an eğitimini hedef aldı.
Okuyan, "MEB, yaz okulları için gerici vakıflarla anlaşıyor. Bu gerici vakıflar yaz döneminde çocuklarımıza, Elif-Ba, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretecek." dedi.
Yaşar Okuyan sözlerini provakatif ifadelerle tamamladı: Ayağa kalkalım ve çocukları bu karanlığa teslim etmeyelim.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı