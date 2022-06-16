TKP isteğini açıkladı: Türkiye çekilsin teröristler yuva yapsın!

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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sol gazetesine konuştu.

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlarını hedef alan TKP'li Okuyan, " 'Öncelikle Türkiye Suriye’den çekilmelidir' Bu çok genel bir yaklaşım olarak eleştiriliyor?" eleştiriliyor sorusuna, "Hayır bu çok genel bir yaklaşım değil. Bu temel bir yaklaşım." diyerek karşılık verdi.

Sözlerini yineledi. Öncelikle Türkiye Suriye’den çekilmelidir.

Okuyan, sözlerine şöyle devam etti:

Bu temel, daha somuta indiğinizde gerçekçi ve sağlıklı bir politika için size yol açıyor. TKP emperyalist savaşlara ve bölgesel planlara karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Türkiye’ye dönük göçün önemli bir kaynağı Suriye’deki iç savaş. Bu emperyalistlerin kışkırttığı ve müdahil olduğu bir sorundur. Bu Yeni-Osmanlıcı AKP’nin uluslararası hukuk ve Suriye’nin egemenliğini hiçe sayarak taraf olduğu bir sorundur. Göçmenleri Türkiye’nin Suriye’de kendi kontrolüne aldığı bölgeye zorla ya da sözüm ona gönüllü yollamaya çalışarak bu sorun çözülemez. Öncelikle Türkiye Suriye’den çekilmelidir.