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TKP'nin resmi internet sitesinden, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajdaki Kemalist ifadeler dikkat çekerken, akıllara, FETÖ'nün "Ilımlı İslam" projesinde yan argüman olarak kullandığı, "Light Kemalizm" geldi.

TKP'nin yayımladığı mesaj, sosyal medyada, "TKP hangi ara Kemalist oldu?" sözleri ile değerlendirildi. Mesaja yapılan yorumlarda, "Boşluktan faydalanan, FETÖ'cüsü de solcusu da topyekün Kemalist oldu." ifadeleri kullanıldı.

İşte TKP'nin 30 Ağustos mesajı

" 'Keşke Yunan Kazansaydı Diyeni de, Diyene Dua Edeni de… Bu Halk Süpürecek'

Bugün emperyalist güçlere karşı 30 Ağustos zaferinin 99. yılı. Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkeyi parsel parsel paylaşmaya kalkan emperyalist merkezlere karşı direnen bir halkın elde ettiği zaferin yıldönümü.

Mustafa Kemal önderliğinde işgalcileri yenilgiye uğratıp, birkaç yıl sonra bağımsız bir cumhuriyet olarak dünya sahnesinde yerini alan ülkenin zafer günü kutlu olsun."