TKO coin nedir? TKO coin nasıl alınır?

Endonezya’nın en büyük hacimli borsası olan Tokocrypto, kendi coin’i olan Toko Coin (TKO coin) ile birlikte BIDR isimli bir stable coin de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tokocrypto borsası, NFT Arcade isimli bir NFT pazara sahip olduğundan daha çok rağbet görmekte.

Tko Coin fiyatı ne kadar?

TKO coin / Tokocrypto coin, Binance borsası üzerinde 0,10 Dolar yani 10 Cent fiyatla öncelikli olarak satılacak. 0,10 Dolar’lık açılış fiyatlandırmasının hemen ardından TKO coin fiyatlarının hızla artması yani pump yapması bekleniyor. Bazı analistler, aynı gün fiyatın 1 Dolar ve üstüne çıkmasının sürpriz olmayacağını, yani TKO coin’in yatırımcılarına bir günde 10 kattan fazla kazandırabileceğini söylüyor.

Tko coin bedava mı dağıtılacak?

Çoğu kişi “TKO coin BNB sahiplerine bedava olarak dağıtılacak” olarak bilse de aslında hayır, TKO coin parayla satılacak. Normal bir Launchpad satışı olarak yapılacak olan TKO coin arzında, Binance borsasında BNB bakiyesi olanlara, BNB bakiyeleri oranında TKO coin’i açılış fiyatından yani 10 cent’ten alma imkanı sağlanacak.

Tko coin nasıl alınır? Tko coin’i kimler alabilir?

İlk gün yapılacak olan Launchpad arzında, Binance borsasında 1 Nisan-7 Nisan arasında spot ya da stake olarak BNB bakiyesi bulunanlar öncelikli alım hakkına sahip olacak. Bunun için Binance tarafından, yatırımcıların 7 günlük ortalama BNB bakiyelerine bakılacak. Bir Binance kullanıcısı, en fazla 20 bin Dolar tutarında TKO coin alabilecek.