TKDK’dan kırsala 1.2 milyar TL’lik destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, TKDK 9. Başvuru Çağrı İlanı ile kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla 1,2 milyar TL destek verileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı sağlamak amacıyla 11 Mayıs 2020 tarihinde IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıktı. TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan Dokuzuncu Çağrı İlanı için toplam destek bütçesi 158 Milyon Avro yani yaklaşık 1,2 milyar TL’dir. Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) ile Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) sektörlerinde sunulacak projeler kabul edilecektir.” dedi.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için 54 milyon Avro destek bütçesi tahsis edildiğini belirten İl Koordinatörü Uğur Uslu; bitkisel üretim kapsamında tıbbi aromatik bitki, süs bitkisi, fide fidan ve mantar-misel yetiştiriciliğine, arıcılık kapsamında kovan alımı ve bal işleme tesislerine, yerel ürün işletmeleri kapsamında zeytin salamura, zeytinyağı, kuru meyve sebze imalatı, turşu, konserve, bakliyat işleme tesisleri gibi katma değerli ürün işletmelerine, el sanatlarına, kırsal turizm kapsamında yeme içme tesislerine ve konaklama tesislerine, alabalık ve sazan gibi su ürünleri yetiştiriciliğine, üretici örgütleri için makine parkları kapsamında pamuk hasat makinesi, meyve ve sebze hasat makineleri gibi birçok makine ekipmana ayrıca başta çatı üstü güneş enerjisi santrali kurulumu dahil olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına gerçek ve tüzel kişi başvurularında yüzde 55 hibe desteği verileceğini bilgisini paylaştı. Uslu, üretici örgütlerine ya da üretici örgütlerinin hakim ortak olduğu tüzel kişi başvurularına ise yüzde 65 hibe desteği verileceğini belirtti.

Aynı zamanda hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbiri destek bütçesinin 104 milyon Avro olduğunu paylaşan Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, bu kapsamda küçükbaş-büyükbaş besi ve sağmal hayvancılık ile hindi ve kaz yetiştiriciliği işletmesi kurmak isteyen veya et, süt, kanatlı eti ve yumurta tavukçuluğunda mevcut işletmesini modernize etmek isteyen yatırımcıların destekleneceğini söyledi ve aynı başlık altında verilecek olan hibe desteklerinin yüzde 50-70 arasında değişeceğini paylaştı.

Başvurular 1 Haziran’da başlıyor

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için; başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09.00’dan itibaren Manisa İl Koordinatörlüğü’nde kabul edilmeye başlanacağını kaydeden Uslu, “Online Proje Başvuru Sistemi 23.06.2020 tarihinde saat 21.00’de kapatılacak olup başvuruların son teslim tarihi 26.06.2020, saat 18:00’dir. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbiri için; başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09.00’dan itibaren Manisa İl Koordinatörlüğü’nde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 30.06.2020 tarihinde saat 21.00’de kapatılacak olup başvuruların son teslim tarihi 03.07.2020, saat 18.00’dir.” diye konuştu.

Kırsalda gelir getiren faaliyetler çeşitlendiriliyor

TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, “IPARD destekleri ile bir yandan AB standartlarında, rekabetçi yeni işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin modernizasyonu desteklenirken, diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetlerin çeşitlendirilmesine katkı sağlanmaktadır. Kırsaldaki kadın ve genç girişimcilerimizi daha çok desteklemeye hız kesmeden devam ediyor ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Bu çağrı ilanı ile yatırımcılara, ülke genelinde yaklaşık 1,2 milyar TL destek verileceğini belirten İl Koordinatörü Uslu, “TKDK’nın verdiği hibe desteklerinden Manisa’mızın daha fazla istifade etmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hibe desteklerinden faydalanmak isteyen yatırımcılarımız; başvurular hakkında detaylı bilgilere ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberine Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşılabilir, 444 85 35’i arayarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirler.” ifadelerini kullandı.