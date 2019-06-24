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TKDK’dan kırsal turizm yatırımlarına yüzde 55 hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından kırsal turizm yatırımlarına yüzde 55 hibe verileceği açıklandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:59
TKDK’dan kırsal turizm yatırımlarına yüzde 55 hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından kırsal turizm yatırımlarına yüzde 55 hibe verileceği açıklandı.


TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklama da, 8 Mayıs 2019 tarihinde çıkılan IPARD II - 6. başvuru çağrı ilanıyla “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri çerçevesinde bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri, kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumları ile kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerisektörlerine yönelik projelerin destekleneceği bildirildi.


Proje başvurularının 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kabul edileceği ve son teslim tarihinin ise 23 Ağustos 2019 olduğunun belirtildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi;


“TKDK, nüfusu 20 bini geçmeyen yerleşim alanlarında, 5 bin ile 500 bin Avro aralığında uygun harcama tutarına sahip kırsal turizme yönelik konaklama, yeme-içme ve rekreasyon tesisleri kurulumuna yönelik projeleri yüzde 55 hibe ile desteklemektedir. IPARD II - 6.Başvuru Çağrı İlanıyla"kırsal turizm" alanında yeni yatırımlar veya mevcut yatırımların modernizasyonu destek kapsamındadır. Konaklama tesislerinin en fazla 25 odalı olması gerekmektedir. Pansiyonlar veya mikro/küçük ölçekli konaklama tesisleri, yeme-içme tesisleri ve dağ bisikleti, rafting, doğa yürüyüşleri, at biniciliği, spor veya iç sularda rekreasyon balıkçılığı gibi rekreasyon faaliyetleri içeren yatırımlar için proje sunulabilecektir.


Açıklamada, 50 kişiden daha az çalışana ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan küçük ölçekli gerçek ve tüzel kişi işletmeleri tarafından yapılacak yeni ya da mevcut işletmelere yönelik yatırımlarda; yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarıyla birlikte işletmelerin kendi tüketimleri için yenilenebilir enerji yatırımlarının da desteklendiği ve detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ya da 444 8535 nolu yardım masasından ulaşılabilir”

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:59
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