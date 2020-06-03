TKDK’dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü 9. çağrı dönemine girerek 790 milyon liralık çağrıya çıktı. TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü, çağrıya başvuran genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe desteğinde bulundu.

TKDK 9’uncu çağrı ilanına 790 milyon liralık bütçe ile çıktı. Büyükbaş, küçükbaş, et, süt hayvancılığı projelerinin yanı sıra hindi ve kaz çiftlikleri ile yumurta üretim çiftliklerinin yararlanabileceği ilanda genç girişimciye 1 milyon 820 bin liralık hibe desteği verildi. Fide yetiştiriciliği yapacak olan genç girişimciye verilen hibenin toplam tutarın yüzde 65’inin olduğu kaydedildi.

“Yüzde 65’lik hibenin yanında KDV muafiyeti de söz konusu”

Konu ile ilgili bilgi veren TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, proje kapsamında fide fidan yetiştiriciliğinin yapılacağını söyledi. Güneş, “İlimizde çok sayıda sebze yetiştiriciliği, çok sayıda fidan ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda bu projenin ilimizdeki bu ihtiyacı gidereceğini düşünüyoruz. Bu niyet ve düşünceyle biz bu projeyi destekledik. Genç kardeşimiz bize bir proje hazırladı. Projesinin toplam yatırım tutarı 3 milyon liradır. Biz onu yüzde 65 oranında desteklemek suretiyle projesini hayata geçirdik. Bugünde bu işin resmi prosedürü olan sözleşmemizi imzalayacağız. Sözleşmemizi imzaladıktan sonra yatırımcımız projesini uygulamaya başlayacak. Uygulanan bu projeyi biz tamamlandıktan sonra da yüzde 65 oranında hibe desteği sağlayacağız. Projemizde inşaat kalemleri var. Makine ekipmanlar var, hizmet alımları var. Biz bütün bu süreçlerde, bütün bu kalemler için hibe desteği sağlıyoruz. Yüzde 65 hibe desteğinin yanında projemizde KDV muafiyeti de söz konusu olacak, bu da önemli bir detay. Biz bu şekilde ilimizde yatırım fikri olan, proje fikri olan yatırımcılarımızı bekliyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak biz şuan 9’uncu çağrımız kapsamında proje kabullerine 1 Haziran itibariyle başladık. Bu çağrımızda da çok farklı sektörde projeleri destekleyeceğiz” dedi.

“42 ilde destekler mevcut”

Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 42 ilde bu desteklerin mevcut olduğunu aktaran Güneş, “Toplam çağrı bütçesi 1,2 milyar lira tutarında. 42 ilde bu fon kullanılacak. Bu çağrı kapsamında hayvancılık sektörü ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörleri kapsamında çok sayıda alt başlıkta projeler desteklenecek. Proje tutarları 5 bin Euro ile 500 bin Euro aralığında olabilecek. Bu aralıktaki projeleri yüzde 50 ile 70 aralığında hibe desteği sağlanacak. Başvuru kabulleri 1 Haziran itibariyle başladı. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörü kapsamındaki projeleri nihai proje teslim tarihi 26 Haziran. Hayvancılık sektörü ile alakalı projelerin teslim tarihi de 3 Temmuz tarihinde son bulacak. Bu anlamda projesi olan kişileri, yatırımcıları ilimizde ve ilimiz dışında Diyarbakır’da proje yapmak isteyen kişileri ilimize davet ediyoruz. Bu şartları, imkanları değerlendirmelerini istiyoruz. Yapılar için yapı ruhsatı alınması, yapı kullanım izin belgeleri, iş yeri açma çalıştırma ruhsatları gibi resmi belge talep ediliyor. Bu belgelerde Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu’nun koordinasyonunda çok kolay bir şekilde, çok kısa bir süre zarfında imkanlar ölçüsünde temin ediliyor. Bu anlamda yatırımcılarımız bu kolaylığı da yaşayacaklar. Şirketlerin başvuru yapması durumunda hibe oranı yüzde 50 büyükbaş hayvancılık hem küçükbaş hayvancılığı, hem kanatlı hayvan yetiştiriciliği, hem yumurta tavukçuluğu destekleniyor. Büyükbaşta besi ve süt yapılabilecek. Küçükbaşta besi ve süt hayvancılığı yapılabilecek. Bütün başlıklarda kadınlarımızın, gençlerimizin projelerini öncelik tanıyoruz. İlimize bu imkanı sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımıza, kurum başkanımıza ve il Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’na kendilerine de bu vesile ile teşekkür etmek istiyoruz” diye konuştu.