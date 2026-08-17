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Dünya Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı
Dünya

Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı

Yeniakit Publisher
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Küresel eşkıya ABD’nin “Sarı Şeytan” lakaplı Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan sonra ülkeyle ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, “Oradan yüz milyarlarca dolarlık petrol çıkarıyoruz” dedi. Trump yeni hedeflerinin İran olduğunu da açıkça söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir etkinlikte ülkesinin Venezuela ve İran ile olan ilişkilerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Dış politika ve enerji stratejileri üzerine değerlendirmeler yapan Trump, odak noktalarının petrol olduğunu açıkça gösteren ifadeler kullandı.

Venezuela ile olan süreçten bahseden Trump, “Venezuela... O savaşı aslında 1 günde kazandık. Aslında 48 dakikada. Venezuela ile harika bir ilişkimiz var.” dedi. İki ülke arasındaki enerji odaklı ticarete dikkat çeken Trump, “Yüz milyarlarca dolar değerinde petrol çıkarıyoruz.” diye konuştu.

 

VENEZUELA’DAN SONRA HEDEF İRAN

Aynı stratejiyi başka bölgelerde de uyguladıklarını anlatan Trump, söz konusu politikanın yeni hedefine değinerek, “Şimdi aynı şeyi, nispeten daha büyük olan bir ülkeyle yapıyoruz. İran konusunda büyük bir iş yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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