TİYK-M60T projesinde ilk teslimat! TSK envanterine girdi! Atış görüntüleri!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan “TİYK – M60T İlk Tank Teslim Töreni” Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcilerinin katılımları ile Şereflikoçhisar’da gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Görgün, modernize edilen ilk parti tankların Teslimat Töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti:

“Geçmiş dönemde yabancı firmalar eliyle yürütülen iyileştirmeler ile konfigürasyonları güncellenen M60 Tanklarının, bakım ve idamesinde yaşanılan güçlükler ve ürün, hizmet sağlayan ülkelerin karşımıza çıkardığı sorunlar bizi araştıran geliştiren üreten ve özgün olarak çözüm hazırlayan ülke olmaya itmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerçekleşen İcra Komitemiz, envanterde bulunan tanklarımızın, iyileştirilmesine yönelik Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi’ni başlatmış, bu proje kapsamında, zikredildiği üzere atış kontrol sistemi başta olmak üzere tankın temel unsurlarının yerli tasarım ürünlerle şekillendirilmesi cihetine gidilmiştir.

Neticesinde pek çok sahada olduğu gibi, kötü komşu ülkemiz savunma sanayiini ev sahibi yapmıştır. M60T Tankları, sahip olduğu güçlü itki sistemleri, etkili ateş gücü ve dayanıklılığı ile bilinir. Ülkemiz, bu tankları modernizasyon çalışmalarıyla güncelleyerek günümüz teknolojisine uyumlu hale getirmiştir.

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Atış kontrol sistemlerimizin, yurt dışı ihraç kalemi olarak satılmasıyla bu alandaki teknolojik üstünlüğümüz dünya ülkeleri tarafından da kabul edilmiştir. Tasarım ve üretim süreçlerinin yerli ve millî olarak yapılması, dünyada farklı konfigürasyonda yer alan tanklara bu sistemin uyumlandırılmasının önünü açmaktadır. Aselsan başta olmak üzere projede emeği geçen tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Tanklara ilave yetenek kazandırılması-M60T projesi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda, tanklarda yer alan yurtdışı menşeli Atış Kontrol Sistemi yerine Millî Atış Kontrol Sistemi VOLKAN-M sisteminin geliştirilmesi Fırat M60T Projesi kapsamında başlamış olu, seri olarak entegre edilmesi kapsamında yeni bir proje olan TİYK-M60T Projesi Sözleşmesi 04 Temmuz 2022 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanmıştır.

Proje kapsamında aşağıdaki alt sistemler ilk etapta belirlenen sayıda tanka M60T Tankına entegre edilecektir: VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi, Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi, İlave Zırh Koruması, Mürettebat Koltukları.

Tank entegrasyonları dışında Canlı Kule Eğitim Maketi, Masaüstü VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ve Fabrika Seviyesi Bakım/Tamir (FASBAT) gerçekleştirilmesi de proje kapsamındadır. TİYK-M60T Projesi kapsamında M60T tanklarına entegrasyonu gerçekleştirilecek olan sistemlerin tanklara entegrasyonları ve tankların FASBAT faaliyetleri Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde yürütülmektedir.

Proje kapsamında Roketsan’dan İlave Zırh Korumaları ve T-Kalıp firmasından mürettebat koltukları tedarik edilmekte olup, projede gelinen aşamada iki adet modernize edilmiş M60T tank Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırılmıştır.

Projenin ilerleyen dönemlerinde, modernizasyon faaliyetlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan diğer M60T tanklarına da yaygınlaştırılması öngörülmektedir.