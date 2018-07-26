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Tiyatroda yeni perde! Akşener için ikna yürüyüşü yapacaklar

Genel başkanlık koltuğunu bırakacağını "Kararım kesin" sözleriyle ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ikna için partili milletvekilleriyle il ve ilçe örgütleri yeni atağa geçiyor. İYİ Partililer cumartesi günü Akşener'in İstanbul'daki evine toplu yürüyüş düzenleyecek.

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:03
Tiyatroda yeni perde! Akşener için ikna yürüyüşü yapacaklar

İYİ Parti milletvekilleri ve teşkilatları, 12 Ağustos'taki olağanüstü kurultayda aday olmayacağını "Kararım kesin" sözleriyle açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ikna için sokağa çıkıyor. İYİ Partililer cumartesi günü Meral Akşener'in İstanbul'daki evine yürüyüş düzenleyecek. İşe Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın o haberi...

"GERİ DÖN" YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK

İYİ Parti yönetimi ve milletvekilleri, ayrılma kararı alıp olağanüstü kongre çağrısı yapan Genel Başkan Meral Akşener’e, “Seni yeniden aday yapacağız” mesajı yollarken, teşkilat da önemli bir eyleme hazırlanıyor. İYİ Parti’nin bütün il, ilçe başkanları, kurucuları, kongre delegeleri ve milletvekilleri cumartesi günü Türkiye’nin her bir yanından İstanbul’a “geri dön” yürüyüşü yapacak.

EVİNİN ÖNÜNDE DEKLERASYON YAYINLANACAK

Yürüyüş Akşener’in İstanbul’daki evinin önünde son bulacak ve il ve ilçe başkanları, milletvekillerinin altında imzası olan bir deklarasyon yayınlanacak.Deklarasyonda 12 Ağustos’ta yapılacak olan olağanüstü kongrede Akşener’i aday gösterdikleri belirtilecek.

Bu kapsamda bugün Ankara’da da İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican’ın başkanlığında bir toplantı yapıldı ve milletvekilleri süreçle ilgili olarak bilgilendirildi.

EĞER TAMAMEN AYRILMA KARARI ALMIŞ OLSAYDI

İYİ Parti’nin etkin bir ismi Akşener’in böyle bir durumda Genel Başkanlığı kabul edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Eğer tamamen ayrılma kararı almış olsaydı kongrenin gündemini bizzat belirlemez, açılış konuşmasını yapmaz, ‘ne haliniz varsa buyurun kendiniz yapın’ der ve Genel Sekretere bu süreçleri bırakırdı. Biz bu tavrını bize dönüş için bıraktığı bir açık kapı olarak görüyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 17:03
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İyi parti
  4. Meral Akşener
  5. ikna yürüyüşü
  6. iyi parti teşkilatları

YORUM YAZ

  • kayıkayı16 dk önce
    yürüyüşe felan gerek yok.istemem yan cebime koyun derdinde akşener.gitmez merak etmeyin.
  • şahinşahin13 dk önce
    reklam kokanaları bunlar mayk :) sonra kalkıp diyecek cok istedi secmenim :) aday olacakonuda basarıdan sayacaklar .. bahcelerde maydanoz gel bize bazı bazı
  • Yunus16Yunus1615 dk önce
    ÇÜNKÜ BAŞKA BİRİNİ ORTAK LİDER OLARAK GÖREMİYORLAR? DAĞILACAKLAR, MERAL DEN SONRA ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞILACAKLAR. HERBİRİ BİR PARTİYE GİRMEYE ÇALIŞACAK? İÇLERİNDEN BİR ELİN PARMAK SAYISI KADAR ÜLKÜCÜ ÇIKMAZ?
  • Vatansever Vatansever 12 dk önce
    Yav bitarafimla güldüm.
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