Tiyatrocular Burhaniye’de buluştu

Burhaniye ilçesinde, Belediye ‘Bağımsız Tiyatro Buluşmaları’ tiyatro severleri bir araya getirdi. Burhaniye Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen ve birçok akademisyen ve tiyatrocunun katıldığı ‘Bağımsız Tiyatro Buluşmaları’ 4 gün süren program sonunda sona erdi.

4-7 Eylül tarihleri arasında yapılan etkinliklerde, tiyatroya gönül vermiş kişiler, yapılan atölye çalışmaları söyleşiler ve tiyatro gösterimleriyle bilgilenerek eğlendi. Tiyatronun, birlik ve dayanışmayı arttırması, sanata dair katkılar sunması adına düzenlenen buluşmalar, Türkiye’nin birçok yerinden ünlü tiyatro guruplarının ve Üniversite Güzel Sanatlar Fakültelerinden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda, sahneleme ve yönetmenlik, kukla tiyatrosu, pantomim atölyesi, oyun yazarlığı başta olmak üzere tiyatroyla ilgili birçok branşta atölye ve eğitimler verildi. Tiyatrocuların çadırlar kurarak kamp yaptığı buluşmalarda, Ayaklı Mesire alanında eğitim atölyeleri, Reha Yurdakul Salonu, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi ve Ören Adramytteion Açıkhava Tiyatrosunda söyleşi ve tiyatro gösterimleri yapıldı. Etkinliklere konuk olarak milletvekillerinin yanı sıra yüzlerce Burhaniyeli sanatsever katıldı.

Tiyatro buluşmaları kapsamında konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Tüm olumsuzluklara rağmen bu sanat için direnen bütün tiyatrocuları canı gönülden kutluyor ve her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum. Sanatın gücüyle insanların geliştiğini fark eden liderler, sanatı ve sanatçıyı destekler. Buna en iyi örnek ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözüyle Mustafa Kemal Atatürk’tür. Biz de Atamızın izinde sanatı ve sporu önemsiyor ve bu konuda kalıcı fikirler üretiyoruz” dedi.

Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen buluşmalar çerçevesinde, Bağımsız Tiyatro Birliği adına Kımız Bozkır, Sahneleme ve Yönetmenlik konusunda Sinan Küçüköz, Düş Öykü ve Çocuk Tiyatrosu konusunda Ali Nihat Yavşan, Kukla Tiyatrosunda Emre Saka, Absürt Tiyatroda Biçem konusunda Onur Yamak, Seyirlik Atölyesinde Yusuf Kenan Adıgüzel, Commedia dell’ arte de Esra Tarhan, Çocuklarda Tiyatro Kurgulamak konusunda Ahmet Gedik, Breckt Atölyesinde Erkal Umut, Oyun Yazarlığı konusunda Semih Çelenk, Sokak Tiyatrosunda Orçun Masatçı tiyatroculara atölye çalışmaları yaptırarak bilgiler aktardı. Yapılan tiyatro söyleşileri ise, Özdemir Nutku ve Hülya Nutku, Semih Çelenk, Süreyya Karacabey, Nazif Uslu, İbrahim Yılmaz, Gökmen Okdayan, Çiğdem Avcu, Abdullah Kahraman, Mesut Güngör, Metin Güler’in katılımlarıyla yapıldı. Söyleşilerde tiyatro felsefesi ve tiyatronun yeri konuşuldu. Etkinlikler kapsamında İlker Kılıçer tarafından yapılan pantomim gösterisi, Urla Toprak Sahne Tiyatrosu tarafından Madalyalı Eşek oyunu, Sui Generis tarafından Güldürüklü Temaşa, On İki Öfkeli Adam oyunları ve Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından Kuvayı Milliye Destanı adlı oyunlar sanatseverler için sahnelendi.