Tivibu’da en çok animasyon izlendi

Türkiye’de yenilikçi uygulamalarda öncü Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu dramdan komediye, bilim kurgudan animasyon ve aksiyona kadar birçok türde zengin içeriği izleyiciye sunuyor. Kırmızı Halı ile Seç İzle klasörlerinde yer alan yapımlar sürekli güncelleniyor. Tüm yapımlara Tivibu ve Tivibu Go uygulaması kullanılarak mobil, web ve Smart TV ekranlarından ulaşılıyor.

Animasyonlar yüzde 57 ile zirvede

Tivibu’nun bu yılın mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki verilerine göre izleyici tarafından Kırmızı Halı klasöründe en çok animasyon türündeki yapımlar tercih edildi. Karlar Ülkesi II isimli yapımın ilk sırada yer aldığı listede gişe rekortmeni Avengers: Sonsuzluk Savaşı ile iki Oscar ödüllü Joker filmi de bulunuyor.

Tivibu’nun beyazperdenin güncel ve iddialı filmlerini izleyiciyle buluşturduğu Kırmızı Halı klasöründe 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında animasyon türü toplam izlenmenin yüzde 57’sini oluşturuyor. Animasyonu yüzde 17 ile aksiyon-macera, yüzde 10’la dram türü izliyor. Kırmızı Halı’da ilk 10 film de şöyle sıralanıyor: Karlar Ülkesi II, Karlar Ülkesi, İnanılmaz Aile 2, Moana, Malefiz: Kötülüğün Gücü, Joker, Arabalar, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Arabalar 2, Yırtıcı Kuşlar.

Seç İzle’nin öne çıkan filmi Kral Şakir Oyun Zamanı

Seç İzle film klasörünün zirvesinde 2018 yapımı Kral Şakir Oyun Zamanı yer alıyor. Yapımda, bir laboratuvar deneyi sonrası Necati’nin akıllı telefonundaki oyun ile gerçek dünya arasında bir boyut kapısı açılınca Şakir'in dünyayı kurtarması gerekiyor. Şakir dünyayı kurtarmak için bütün oyunları tamamlamaya çalışırken oyunlardaki kötü kahramanlarla mücadele ediyor. Seç İzle’nin en çok izlenen filmleri arasında bulunan yapımlar ise şöyle: Kral Şakir Oyun Zamanı, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Salgın, Otel Transilvanya 2, Bizim Köyün Şarkısı, Kong: Kafatası Adası, Taş Devri Firarda, Deliha 2, Tavşan Peter.