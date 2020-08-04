Tivibu ağustosta da dopdolu

Yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye’nin dijital değişimine öncülük eden Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, farklı türlerdeki film ve dizilerle ağustos ayında da izleyicilerin televizyon keyfini artırıyor. Kırmızı Halı, Seç İzle Film ve Seç İzle Dizi klasörlerindeki güncel içerikleriyle sinemaseverlerin beğenisini kazanan Tivibu’da ağustos ayına özel Hesaplaşma Zamanı, Olanlar Oldu, Kalbini Dinle ve Tehlikeli İşler isimli klasörlerdeki farklı yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

En yeni filmler Kırmızı Halı’da

Tivibu’nun Kırmızı Halı klasörü, beyazperdeden hemen sonra yayınlanan filmlerden oluşuyor. İngiliz yönetmen Guy Ritchie’nin son filmi The Gentlemen’da, suç imparatoru Michael Pearson, kendini bir anda entrikalar dizisi içinde buluyor. Kaçış Planı 3’te (Escape Plan: The Extractors), güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibi bir kurtarma operasyonu için harekete geçiyor.

Başlangıç öyküsü: Venom

Seç İzle klasöründe farklı türlerde birçok yapım bulunuyor. 22 Ağustos’ta yayınlanacak Venom: Zehirli Öfke’de, nefes kesen bir savaş izleyiciyle buluşuyor. Meg: Derinlerdeki Dehşet’te (The Meg), tarih öncesinden kalma canavara karşı amansız bir hayatta kalma mücadelesi yaşanıyor.

Sinema kanallarında ağustos heyecanı

Sinema TV kanalında 16 Ağustos saat 21.30’da ekranlara gelecek Rampage: Büyük Yıkım’da, dev bir goril tüm şehrin altını üstüne getirirken her şey kontrolden çıkıyor. Sinema Aile kanalında, 9 Ağustos saat 20.00’de yayınlanacak Aslan Çocuk’ta (The Lion Kid) ise Kidd Mane isimli aslan yavrusu kendisine kalacak uygun yer ararken büyük bir macera başlıyor.

Seç İzle Vitrin’de dört yeni klasör var

6 Ağustos’ta Hesaplaşma Zamanı, 12 Ağustos’ta Olanlar Oldu, 16 Ağustos’ta Tehlikeli İşler, 19 Ağustos’ta ise Kalbini Dinle klasörleri Tivibu’da yer alacak. Onlarca filmin yer aldığı bu klasörlerde Karanlık Şehir’den Felekten Bir Gece serisine ve Kara Bela’ya, yerli ve yabancı, izlenme rekorları kıran yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Seç İzle Dizi’de sevilen yapımlar

Seç İzle/Dizi/Yabancı Dizi klasöründe 11’inci sezonuyla ekranlara gelen Doctor Who’da zaman lordu tarihe yapılan müdahalelere engel olmaya çalışıyor. İlk sezonu yayınlanan SS-GB isimli seride, alternatif bir evrende, Alman işgali altındaki İngiltere’de cinayetler araştırılıyor. İskandinav polisiyesi Trapped ise ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşuyor.