Tivibu 17 Mayıs’a kadar tüm kullanıcılara açık

Tivibu’nun “Evden de Güzel” klasöründeki maceradan bilim kurguya, çocuk filmlerinden yerli yapımlara kadar 170’ten fazla film de aynı dönemde ek ücret ödenmeden izlenebiliyor. Ayrıca Kırmızı Halı klasöründeki kampanyalı sekiz film, sadece 99 kuruşa seyredilebiliyor. Tivibu’nun Kırmızı Halı klasöründe, 2020’nin en çok konuşulan Oscar’lı filmleri öne çıkıyor. Bilimkurgu-gerilim filmleri Seç İzle Film klasöründe sunulurken, çocuklar da Seç İzle Çocuk’ta 48 farklı seride 1.500’den fazla bölümü izleyebiliyor.