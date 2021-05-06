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Teknoloji Tivibu 17 Mayıs’a kadar tüm kullanıcılara açık
Teknoloji

Tivibu 17 Mayıs’a kadar tüm kullanıcılara açık

Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu’da yer alan, sinema, spor, belgesel, çocuk, yaşam-eğlence ve müzik içerikli 140’tan fazla yerli-yabancı TV kanalını 17 Mayıs gün sonuna kadar tüm kullanıcılara açıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:24:00 -
Tivibu 17 Mayıs’a kadar tüm kullanıcılara açık

Tivibu’nun “Evden de Güzel” klasöründeki maceradan bilim kurguya, çocuk filmlerinden yerli yapımlara kadar 170’ten fazla film de aynı dönemde ek ücret ödenmeden izlenebiliyor. Ayrıca Kırmızı Halı klasöründeki kampanyalı sekiz film, sadece 99 kuruşa seyredilebiliyor. Tivibu’nun Kırmızı Halı klasöründe, 2020’nin en çok konuşulan Oscar’lı filmleri öne çıkıyor. Bilimkurgu-gerilim filmleri Seç İzle Film klasöründe sunulurken, çocuklar da Seç İzle Çocuk’ta 48 farklı seride 1.500’den fazla bölümü izleyebiliyor.

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