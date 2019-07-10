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Titus Tüneli turist akınına uğruyor

Hatay’ın sahil kentlerinden olan Samandağ ilçesinde bulunan tarihi Titus Tüneli, turistlerin akınına uğruyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:40
Titus Tüneli turist akınına uğruyor

Hatay’ın sahil kentlerinden olan Samandağ ilçesinde bulunan tarihi Titus Tüneli, turistlerin akınına uğruyor.


Titus Tüneli, Titus Kaya Tüneli veya Vespasianus Tüneli, günümüzde Türkiye’nin Hatay iline bağlı Samandağ ilçesi sınırları içerisinde, üzerinde Çevlik Mahallesi’nde kurulu olan ilçenin 5 kilometre kuzeyinde kalan dağlık ve denize hakim yamaçlarda bulunuyor. Titus adıyla bilinen Titus Flavius Vespasianus tarafından yaptırılan tünelin yapımı yüzyılı aşkın bir zaman sürdüğü tahmin ediliyor.


Titus Tüneli, 300’lü yıllara dayanan geçmişiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Musa Dağı’ndan gelen sel sularının limana zarar vermemesi için Roma İmparatoru Vespasian tarafından yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde yapımı tamamlanan Titus Tüneli tarihe ışık tutuyor.


Yaklaşık bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünelin üst tarafının belli noktalarının kapalı olmasının yanı sıra yer yer açıklıklar bulunuyor. Tünelin deniz tarafına bakan kısmında kaya mezarları bulunuyor. Kaya mezarlarının bulunduğu yer, tünele yaklaşık olarak 100 metre uzaklıkta yer alıyor. Kaya mezarı alanında bulunan en büyük çukur ise oldukça gösterişli ve diğer kaya mezarlarından daha farklı tarzda yapıldığından dolayı halk arasında "Beşikli Mağara" olarak biliniyor.


Yerli turistlerden Mert Aylak, "Gerçekten güzelbir yer. Türkiye’de böyle medeniyetlerin olması gerçekten şaşırtıcı, özellikleri bilmediğimiz çok yer var. Titus Tünelleride harika yapılmış" dedi.


Merve Yokuş isimli bir turist ise "Tarihi dokusu bozulmamış olması çok hoşumuza gitti yani geçerken her ne kadar yollardan geçerken zorlansak da tamamen kayalar ve akan sular olsun genel olarak etrafta hiçbir çöp olmaması temiz olması gerçekten çok hoşuma gitti. Çok doğal yapısı var kokusundan bile o tarihiyaşıyorsun gerçekten güzel bir yer" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:40
  1. doğa

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