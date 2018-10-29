0553 313 94 23
impression

Titanik 2'nin ilk seferi 2022'de yapılacak

Dünyanın en ünlü gemisi Titanik'in aslına uygun olarak inşa edilecek replikası, 2435 yolcu kapasiteli ve 835 kamaralı olacak. Tıpkı ilk Titanik gibi İngiltere'nin Southampton limanıyla New York arasında sefer yapacak Titanik 2, dünyayı da dolaşacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:10
Titanik 2'nin ilk seferi 2022'de yapılacak

1912'de ilk seferinde buzdağına çarparak batan efsanevi lüks yolcu gemisi Titanik'in aslına uygun olarak inşa edilecek replikası Titanik 2'nin 2022'de sefere çıkacağı açıklandı.

Titanik 2 fikri, Avustralyalı iş adamı ve siyasetçi Clive Palmer tarafında 2012'de ortaya atılmıştı. Ancak mali sorunlar nedeniyle proje askıya alınmıştı. Palmer, şimdi projeye yeniden başlandığını açıkladı.

Palmer'ın sahibi olduğu Blue Star Line şirketi, Çin'de inşa edilecek 269 metre uzunluğundaki 10 katlı geminin 21'nci yüzyıl teknolojisiyle donatılacağını duyurdu.

Dünyayı dolaşacak

Şirketin açıklamasına göre, 2435 yolcu kapasiteli ve 835 kamaralı gemi, Titanik gibi İngiltere'nin Southampton limanıyla New York arasında sefer yapacak. Ancak Titanik 2, dünyayı da dolaşacak.

500 milyon dolara mal olması beklenen geminin ilk seferini Dubai'den New York'a yapması bekleniyor.

Gemi, buharlı değil dizel elektrik motorlu olacak.

İngiliz yolcu gemisi Titanik, 15 Nisan 1912'de Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde batmıştı. En büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçen faciada 1514 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanadalı yönetmen James Cameron'un 1997'deki Titanik filmi, 11 Oscar kazanmıştı.

Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın paylaştığı film, 2012'deki üç boyutlu versiyonuyla birlikte toplam 2 milyar 180 milyon dolar gişe geliri elde etmişti.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:10
  1. Titanik
  2. Titanik gemisi
  3. Titanik 2
  4. Titanik replikası
  5. İlk seferi 2022'de yapacak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'de yaz-kış saati tartışması büyüyor!
    1. AB'de yaz-kış saati tartışması büyüyor!
    2. İşte Fenerbahçe'nin Cocu'ya ödeyeceği..
    3. Euroleague'de Ekim'in MVP'si Walter..
    4. İran Dışişleri Bakanı Zarif: Türkiye..
    5. Irak'ta katliam gibi kaza! 11 kişi öldü
    6. İstanbul Yeni Havalimanı açılış..
    7. İstanbul Yeni Havalimanının açılışına..
    8. Donald Trump şemsiyeyi kapatmak yerine..
    9. Köyde ısıtan soba şehirde öldürüyor
    10. Kaval kemiği ağrıları belirtileri..
    11. Şüphe üzerine gözaltına alındı,..
    12. Konya'da güvenlik kamerasını fark eden..
    13. Kastamonu'da ilginç olay! Köylüler..
    14. Sivas valisi kim oldu?
    15. Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni..
    16. Kıyafetlerinizi ütülerken bunlara..
    17. Trabzonspor'a genç oyuncudan kötü haber!
    18. Somon balığının faydaları saymakla..
    19. Ağlayan bebekleri susturmak için...
    20. Kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir