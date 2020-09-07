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Aktüel TİSVA'dan temassız mikrokredi ödeme kolaylığı
Aktüel

TİSVA'dan temassız mikrokredi ödeme kolaylığı

Ziraat Bankası ile yapılan iş birliği kapsamında, mikrogirişimci kadınlar, haftalık mikrokredi ödemelerini temassız yapabilecek - İş birliği kapsamında ayrıca, mikrokredilerin bankamatiklerden hızlı ve kolay bir şekilde çekilebilmesi için dar gelirli kadınlara masrafsız BankKart verilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:44:24 -
TİSVA'dan temassız mikrokredi ödeme kolaylığı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), Ziraat Bankası ile yaptığı iş birliği kapsamında, mikrogirişimci kadınlara haftalık gerçekleştirecekleri mikrokredi ödemelerini temassız yapma imkanı sundu.

TİSVA'dan yapılan açıklamaya göre, yapılan iş birliği sayesinde dar gelirli mikrogirişimciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen bir ortamda sağlıklarını tehlikeye atmayacak şekilde haftalık mikrokredi ödemelerini internet bankacılığı, akıllı telefon veya bilgisayarlar üzerinden yapabilecek.

Mikrogirişimciler, Ziraat Bankası ATM'leri vasıtasıyla da kartlı veya kartsız işlem yaparak haftalık taksit ödemelerini masrafsız gerçekleştirebilecek.

İş birliği kapsamında ayrıca, ekonomik hayata dahil olmaları için kullanılan mikrokredilerin bankamatiklerden hızlı ve kolay bir şekilde çekilebilmesi için dar gelirli kadınlara Ziraat Bankası tarafından masrafsız BankKart verilecek.

Böylece dar gelirli kadınlar, alacakları mikrokredilerini bankamatiklerden BankKart ile çekebilecek ve haftalık taksitlerini masrafsız bir şekilde yatırabilecek.

Mikrokredi faaliyetlerini 2003'ten bu yana sürdüren TİSVA bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı sayesinde, 64 ilde 92 şubede 200 bin dar gelirli kadın ekonomik hayata dahil edildi.

Bu sayede toplamda 1 milyar liranın üzerinde mikrokredi desteği sağlayan TİSVA, program ile Türkiye'de yaklaşık 5 milyondan fazla yoksul kadına ulaşmayı hedefliyor.


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