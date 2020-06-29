TİSK'ten "Kısa Çalışma Ödeneği" teşekkürü

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin bir ay daha uzatılmasından dolayı hükümete teşekkür etti.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla hayata geçirilen "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulamasının işletmeler için can suyu niteliğinde oluğunu belirterek uygulamanın istihdamı korumalarını sağladığını vurguladı.

Türk-İş ve Hak-İş ile yaptıkları ortak açıklamalarda önemine işaret ettikleri bu desteğin uzatılması yönündeki taleplerini paylaştıklarını anımsatan Akkol, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, kısa çalışmanın uzatılacağı yönündeki açıklaması bizleri mutlu etti. İstihdam dostu bu karar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."