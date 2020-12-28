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Aktüel TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan yeni asgari ücret değerlendirmesi:
Aktüel

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan yeni asgari ücret değerlendirmesi:

"Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:44:19 -
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan yeni asgari ücret değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı.

Bakan Selçuk'un asgari ücrete ilişkin açıklamasının ardından konuşan Akkol, Birleşmiş Milletlerin vurguladığı gibi Kovid-19 salgını sebebiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük küresel krizle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Bu durumun başta çalışanlar olmak üzere işletmeler, iş sahipleri, işverenler, devlet ve kamu kesimi için büyük zorlukları içinde barındırdığını söyleyen Akkol, mart ayından bu yana ülkede işçi-işveren-devlet ayrımı yapmadan büyük bir mücadele verdiklerini, asgari ücretin de böyle bir ortamda belirlendiğini kaydetti.

- "Birden çok kriter hesaba katılarak asgari ücret belirlendi"

Komisyonun en dengeli asgari ücreti belirlemek için haftalardır çalıştığını ifade eden Akkol, enflasyon, işsizlik, kayıt dışı ile mücadele, iş gücü maliyetleri, ülkeye yeni yatırım çekme gibi birden çok kriterin hesaba katılarak asgari ücretin belirlendiğini vurguladı.

Akkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki salgın kaynaklı sıkıntılar henüz bitmedi dünyada, ülkemizde de devam ediyor. Salgında ikinci dalga sebebiyle hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde işletmeler zor durumda ve faaliyetlerini küçültmek zorunda kaldı.

Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payı ile nihai kararını vermiş oldu. Alınan kararın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."​​​​​​​

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