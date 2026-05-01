  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa O şehirde binalar her yıl 2 santim batıyor!
Avrupa

O şehirde binalar her yıl 2 santim batıyor!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
O şehirde binalar her yıl 2 santim batıyor!

Avrupa’nın en ikonik şehirlerinden biri olan Venedik, sessiz ve derinden ilerleyen bir jeolojik tehditle karşı karşıya.

Avrupa’nın en ikonik şehirlerinden biri olan Venedik, sessiz ve derinden ilerleyen bir jeolojik tehditle karşı karşıya.

Yapılan son hassas uydu ölçümleri ve GPS verileri, şehrin tarihi dokusunun her yıl ortalama 2 santimetre zemine gömüldüğünü doğruladı. Yüzyıllar önce çamurlu bir lagün üzerine çakılan ahşap kazıklar üzerinde yükselen bu mimari harikası, hem altındaki yumuşak tortul tabakanın sıkışması hem de Adriyatik plakasındaki tektonik hareketler nedeniyle adeta yavaş çekimde bir batış yaşıyor.

Bu dikey çöküş, küresel ısınmaya bağlı yükselen deniz seviyeleriyle birleştiğinde durum çok daha kritik bir hal alıyor. Şehir sakinleri ve mühendisler, devasa mobil bariyer sistemi MOSE ile su baskınlarını kontrol altına almaya çalışsa da, binaların kendi ağırlığıyla toprağa gömülmesine karşı henüz kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değil.

Uzmanlar, yıllık 2 santimetrelik bu kaybın kısa vadede önemsiz gibi görünse de, binaların statik dengesini bozduğunu ve tarihi duvarlarda geri dönülemez çatlaklar oluşturduğunu belirtiyor. Eğer zemin güçlendirme projeleri ve yeraltı su seviyesi kontrolleri beklenen etkiyi yaratmazsa, Avrupa’nın bu eşsiz açık hava müzesi önümüzdeki yüzyılda sulara teslim olan bir efsaneye dönüşebilir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23