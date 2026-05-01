Müslümanların LGBT ile imtihanı: İdris Günaydın’dan çarpıcı analiz O şehirde binalar her yıl 2 santim batıyor! FIFA Başkanı’ndan skandal “İsrail” hamlesi! Siyonist seviciliği, adamın iliklerine kadar işlemiş Siyonistler hıyarımız var diyor, SP Genel Başkanı da koşarak tuz götürüyor. Siyonistlere dost Müslümanlara düşman! BAE'den vatandaşlarına seyahat yasağı: Üç Müslüman ülke hedefte Sen küfret cezayı CHP ödesin! Hakaret tazminatları genel merkezden MİT: "Bu basit bir yayın değil, psikolojik harekâttır" Karlov suikastı dosyasında kritik gelişme: FETÖ’cü Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusu 50 bin TL'ye sattığı araziyi 2 yıl sonra 5 milyon TL'ye geri almak zorunda kaldı! CHP’li başkandan cinsel amaçlı rezil yazışmalar! Kadınlarla yazdığı mide bulandıran mesajları ortaya çıktı Yahudilerin Öldürdüğü Şanlıurfalı Vatandaşın Şehadet Yıldönümü
Yağmur duaları yerini şükür duasına bıraktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin Mahallesi'nde etkili olan yağmurlar dolayısıyla şükür duası yapıldı.

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin Mahallesi'nde etkili olan yağmurlar dolayısıyla şükür duası yapıldı.
Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen şükür duasına mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Gümüşdiğin Aşağı Mahallesi Camii’nde kılınan öğle namazının ardından cemaat, mahalle meydanında bir araya geldi. Köy imam hatibi ve Kadışehri İlçe Müftü Vekili Osman Aksoy eşliğinde ellerini semaya açan vatandaşlar, yağışlar ve bereketin devam etmesi için hep birlikte dua etti. Programda yapılan konuşmalarda suyun hayatın kaynağı olduğu vurgulanarak, bereketli bir hasat dönemi için manevi birliğin önemi hatırlatıldı.

Duanın ardından mahalle halkı tarafından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi. Gümüşdiğin Muhtarı Süleyman Aslan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da şükür duamızı yaptık, yemeğimizi ikram ettik. Bildiğim kadarıyla son 30 yılın en verimli ve yağışlı mevsimini geçirdik. Allah’a şükür niyazında kurbanımızı kestik. Köylülerime, uzaktan yakından maddi, manevi destek olan herkese, uzaktan yakından yemeğimize, duamıza ‘Amin’ diyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yağışlarımızın devamının geleceğini tahmin ediyorum. Allah emeği geçen herkese neyi nasip ederse onu versin. Ekinlerimiz de mükemmel. Dua babında şükür kurbanı kestik. Çok yoğun katılım oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kadışehri İlçe Müftü Vekili Osman Aksoy ise, "Yöremizde adet olan yağmur duası hep devam ediyor. Bugün de bir vesileyle muhtarımızın davetiyle buraya geldik. Namazı kıldık. Namazdan önce duamızı yaptık. Namaz çıkışı Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere karşı şükür duasında bulunduk. Bu sene çok güzel rahmet oldu. Bundan dolayı şükür amaçlı kurban kesildi, dualar edildi. Katılım epey güzel oldu Allah razı olsun cemaatimizden, eşten, dosttan. Birlik beraberlik içinde bu vazifeyi gerçekleştirmiş olduk. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

O şehir son 66 yılda kış sezonunun en yüksek kar yağışını aldı
O şehir son 66 yılda kış sezonunun en yüksek kar yağışını aldı

Yerel

O şehir son 66 yılda kış sezonunun en yüksek kar yağışını aldı

Batman’ın iki ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı
Batman’ın iki ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı

Aktüel

Batman’ın iki ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı

'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı!
'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı!

Gündem

'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı!

Sağanak Yağışın Getirdiği Olumsuzluklar Hızla Gideriliyor
Sağanak Yağışın Getirdiği Olumsuzluklar Hızla Gideriliyor

Aktüel

Sağanak Yağışın Getirdiği Olumsuzluklar Hızla Gideriliyor

