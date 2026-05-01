Arzu Uçar'dan Dilek İmamoğlu'na sert tepki: 'Kocamın ölümünden senin kocan sorumlu'

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren Arzu Uçar, sosyal medyada paylaştığı videoda çok konuşulacak iddialarda bulundu. Kocasının ölümünden Ekrem İmamoğlu’nu sorumlu tutan Uçar, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten randevu talep etti.

Dilek İmamoğlu’nun "somut bir delil yok, suçsuz yere yatıyor" şeklindeki ifadelerine atıfta bulunan Arzu Uçar, "Yalandan şov yapma! Ekrem İmamoğlu 1 numaralı suçlu.

'Yalandan şov yapma'

İlk önce benim kocamın ölümünden sorumlu diyerek sert çıktı. 7 yıldır savcılıktaki delillerin karartıldığını öne süren Uçar, Beylikdüzü Belediyesi'nde yaşananlarla ilgili de şu soruları yöneltti:

  • "Kocamın bilgisayarının harddiski durduk yere nasıl bozuluyor?"
  • "Kocama ait olmayan telefon numarası nasıl o dosyaya eklendi?"

'Burnunuzdan fitil fitil gelecek'

Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine girmesine sevindiğini gizlemeyen Uçar, "Çok şükür senin kocan içeri alındı. Çekirge 1 sıçrar, 2 sıçrar... 7 senedir o belediyenin, o kocanın bize çektirdikleri sizin burnunuzdan fitil fitil gelecek!" ifadelerini kullandı.

Arzu Uçar, konuşmasının sonunda Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenerek, dosyadaki usulsüzlüklerin incelenmesi için kendisinden randevu istediğini belirtti.

Arzu Uçar'ın bu iddiaları ve sert çıkışı, sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Ring Aracında "Sinkaflı" Düello: İmamoğlu Davasında Kavga Savunma Sırasını Değiştirdi!
B.A...

Haydi gelde yorum yazma.Kardesim bu tutuklamaların neresi siyasi ? Ama ayrim yapmadan şucu bucu demeden devleti dolandiran kim varsa ensesine çökülmeli.Adalet herkese lazım. Neyse ...bari bundan sonra her şey çok güzel olsun.
