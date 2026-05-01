Telefonunuz Sizi İzliyor mu? Üstteki Yeşil Noktanın Sırrı Ortaya Çıktı!
Telefonunuz Sizi İzliyor mu? Üstteki Yeşil Noktanın Sırrı Ortaya Çıktı!

Yeniakit Publisher
Ekranın üst kısmında beliren yeşil nokta, ilk bakışta basit bir simge gibi görünse de, cihazınızın gizliliğiyle doğrudan ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının son dönemde sıkça fark ettiği küçük bir detay, aslında büyük bir güvenlik özelliğinin habercisi. Ekranın üst kısmında beliren yeşil nokta, ilk bakışta basit bir simge gibi görünse de, cihazınızın gizliliğiyle doğrudan ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Hem Android hem de iPhone modellerinde yer alan bu işaret, telefonunuzun kamera ya da mikrofonunun aktif olarak kullanıldığını gösteriyor. Yani bir uygulama siz fark etmeden görüntü ya da ses erişimi sağlıyorsa, bu küçük nokta devreye girerek sizi bilgilendiriyor.

Özellikle görüntülü görüşmeler, video kayıtları ya da sesli komut kullanılan anlarda ortaya çıkan bu simge, aynı zamanda arka planda çalışan uygulamaların erişimlerini de açığa çıkarıyor. Bu yönüyle kullanıcıların gizliliğini korumaya yönelik önemli bir güvenlik mekanizması olarak öne çıkıyor.

Android cihazlarda bu özellik, Android 12 ve sonrası sürümlerde aktif hale geldi. Kamera veya mikrofon kullanıldığında üst çubukta yeşil nokta belirerek kullanıcıyı uyarıyor. Benzer bir sistem iPhone’larda da bulunuyor. iOS 14 ve sonrası sürümlerde kamera aktifken yeşil nokta, yalnızca mikrofon kullanıldığında ise turuncu nokta ekranda görünüyor. Ayrıca kullanıcılar Denetim Merkezi üzerinden hangi uygulamanın bu erişimi kullandığını anlık olarak kontrol edebiliyor.

Uzmanlara göre bu küçük ama etkili uyarı, mobil gizlilik konusunda önemli bir adım. Eğer telefonunuzda bu işaret sizin kullanımınız dışında sık sık görünüyorsa, yüklü uygulamaların izinlerini gözden geçirmeniz öneriliyor.

 

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23