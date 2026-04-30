Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada mahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar verdi. İşte tahliye edilen isimler….
Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin 92'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı davanın 30'uncu celsesinde mahkeme ara kararını açıkladı. Ara kararda 15 kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen isimler arasında rüşvet verdiğini itiraf eden işadamı Adem Soytekin de yer aldı.
SALON KARIŞTI
Mahkemenin ara kararında tahliye edilen isimler şöyle: Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Esma Bayrak, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya Mahkeme heyetinin tahliye kararını açıklamasının ardından salon karıştı.
