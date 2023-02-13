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Ekonomi TİSK Başkanı’ndan “Yardımlara devam edilsin” çağrısı
Ekonomi

TİSK Başkanı’ndan “Yardımlara devam edilsin” çağrısı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, deprem bölgelerinde muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma ruhu bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 11:47:00 -
TİSK Başkanı’ndan "Yardımlara devam edilsin" çağrısı

Akkol, afetin vurduğu bölgelere yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkenin çok zor günlerden geçtiğini belirten Akkol, “TİSK olarak AFAD’la koordinasyon içinde her türlü destek ve yardım için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” dedi.

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