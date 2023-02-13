TİSK Başkanı’ndan “Yardımlara devam edilsin” çağrısı
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, deprem bölgelerinde muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma ruhu bulunduğunu söyledi.
Akkol, afetin vurduğu bölgelere yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkenin çok zor günlerden geçtiğini belirten Akkol, “TİSK olarak AFAD’la koordinasyon içinde her türlü destek ve yardım için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” dedi.