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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan 19 Mayıs mesajı:

"19 Mayıs 1919, Samsun'a atılan o ilk adımla adeta ulusumuzun yeniden doğduğu, ülkemizin büyük bağımsızlık mücadelesinin başlatıldığı çok özel bir tarihtir"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:07:52 -
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan 19 Mayıs mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "19 Mayıs 1919, Samsun'a atılan o ilk adımla adeta ulusumuzun yeniden doğduğu, ülkemizin büyük bağımsızlık mücadelesinin başlatıldığı çok özel bir tarihtir." ifadelerini kullandı.

Akkol, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Bu özel günü Türk gençliğine armağan eden Büyük Önder Atatürk'ü ve tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve minnetle andıklarını belirten Akkol, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, Samsun'a atılan o ilk adımla adeta ulusumuzun yeniden doğduğu, ülkemizin büyük bağımsızlık mücadelesinin başlatıldığı çok özel bir tarihtir. Başlatılan bu büyük mücadele, milletimizin azmi ve kararlılığı sonucunda zaferle taçlandırılmıştır. Atatürk, bu anlamlı günü gençlere armağan etmiş ve 'Bütün ümidim gençliktedir.' demiştir. Bundan yola çıkarak, 19 Mayıs ruhunu yaşayarak ve yaşatarak, geleceğimiz olan gençlerin yarınlara güvenle bakan, yetkin bireyler olarak yetiştirilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur.

İşveren camiası olarak, bu sorumluluk bilinciyle, gençlerimize yönelik çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Gençlerimizin gelişen dijital dünyada rekabet güçlerini artırmayı, daha nitelikli mesleki eğitimler alarak, ihtiyaç duyulan küresel becerilere sahip olmalarını ve başarılı iş yaşamlarına adım atmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Şahsım ve camiamız adına, başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlediğimiz bu zor günlerde, bayramımızı salgın tedbirlerinden taviz vermeden, her zamankinden daha büyük gurur ve coşku ile kutlamayı diliyorum."



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