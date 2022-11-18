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Ekonomi TİSK asgari ücret teklifini duyurdu: Bunu arzu etmiyoruz
Ekonomi

TİSK asgari ücret teklifini duyurdu: Bunu arzu etmiyoruz

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akkol, "Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 07:34:00 - 2022-11-18 07:41:02
TİSK asgari ücret teklifini duyurdu: Bunu arzu etmiyoruz

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, "Elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz." dedi.

Aralık ayı yaklaşırken milyonlarca çalışan asgari ücrete 2023'te ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Yükselen enflasyona karşı çalışanların alım gücünün iyileştirilmesi beklenirken işçi sendikalarından da birtakım açıklamalar geliyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS tarafından yedincisi bu yıl Divan Kuruçeşme'de düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni"nde, rapor yerine icraat odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yeni nesil sendikacılık anlayışıyla çalışma hayatına değer katmaya devam ettiklerini söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) odaklandıkları konuların başında geldiğini dile getiren Akkol, çalışanları daha fazla korumak ve işletmeleri daha güvenli hale getirmek için İSG de dijital dönüşümün önemine değindi.

Bu konuda yapay zeka uygulamalarını da kullanarak işletmelere yönelik projeler yürüttüklerini bildiren Akkol, şöyle konuştu:

"Uygulamalarımıza örnek vermek gerekirse mesela bir çalışan baret takılması gereken yere baretsiz girmek istediğinde yapay zeka bunu tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Maske takılması gereken bir yer var ama çalışan maske takmamış ya da İSG kıyafeti giyilmesi gereken yerde bu kıyafet giyilmemiş, teknoloji yardımıyla bunların önüne geçiliyor ve olası kazaların önüne geçiliyor. Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki risklerini en iyi orada çalışanlar bilir. Buradan hareketle bir cep telefonu uygulaması ile çalışan kendi çalışma alanındaki riskleri fotoğraf veya video ile yöneticilerine raporlayabiliyor."

Akkol, İSG konusunda farkındalığı artırmak için düzenledikleri ödül programı sayesinde bugüne kadar 1200'ün üzerinde proje ve 160 bin çalışana ulaşıldığını bildirdi.

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine de değinen Akkol, şunları söyledi:

"Son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attık. Bu hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafı razı demek. Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."

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Yorumlar

ASGARİ ÜCRET:TİSK/TÜRKİŞ/SENDİKA VE HÜKÜMET

DENGELİ BİR ASGARİ ÜCRET DİYOR TİSK.ÜÇLÜ İTTİFAK İLE DİYOR.YANİ MEMUR SEN(HÜKÜMET YANDAŞI)VEYA TÜRK-İŞ(ODA AYNI)İŞVEREN(O DA KENDİNE YONTAR)VE HÜKÜMETTEN YETKİLİLER(ONLAR ZATE EL KALDIRMAK İÇİN)BU ŞARTLARDA AS.ÜCRET DİLLENDİRİLİR,ÜZERİNE İKTİDAR BİRAZ İLAVE YAPARAK(SANKİ HAK DEĞİL DE ,LÜTUF)ÜCRETLİYİ KORUDUĞUNUN MÜJDESİNİ VERİR.ARKADAN ZAM,ZAM,ZAM.
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