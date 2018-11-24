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Tiroit bezi yuva bile yıkan bir illet

Daha çok kadınlarda görülen tiroit düzensizliği hastayı alıngan ve hırçın yapar.

24 Kasım 2018 Cumartesi 20:20
Tiroit bezi yuva bile yıkan bir illet

Boynun ön kısmında, şekil olarak kelebeğe benzeyen tiroit bezinin kendisi küçük ama problemi büyük. Az veya çok hormon salgılaması halinde, insan psikolojisini olumsuz etkiliyor. Tiroit, özellikle kadınlar üzerinde son derece etkili..

Maalesef sinsi bir sorun. Hasta troid bezinden habersiz yaşıyor. Teşhis konmamış, hasta olduğunu bilmeyenlerin sayısı o kadar çok ki..

Sebebi iyot eksikliği, stres ve genetik yani ırsî.. Tiroit hastasının 80'i kadın..

Çünki kadınlarda ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi dönemlerde hormonlar altüst oluyor ve psikolojik etkenlerle de tiroit bezi bundan yaralanıyor.

Tiroit bezi çok çalıştığında (hipertiroit) kilo kaybı, çarpıntı, el titremesi, terleme, aşırı sinirlilik, saçlarda dökülme, ajitasyon, ishal ve huzursuzluk; az çalıştığında ise (hipotiroit) metabolizmada yavaşlama, kilo alma, yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, ciltte kuruma, tırnaklarda kırılma, kabızlık, her şeyde yavaşlama ve depresif hal gibi belirtiler görülüyor.

Hipotiroit ve hipertiroidin ortak noktası depresyona yol açmaları. Sıklıkla depresyon görülüyor.

Şizofreni veya benzeri paranoid tabloların eşlik ettiği kimselerde de tiroit fonksiyonları önemli rol oynuyor. Çok dikkat edilmeli.

Hipertiroidi olan kişi huzursuz, gergin ve tahammülsüzse, sebebini de bilmiyorsa başka faktörlere bağlama eğilimindedir. Bu, ailevi ilişkileri olumsuz etkiler. Küçük sayılabilecek bir sorun, hastanın tahammülsüzlüğü sebebiyle büyür. Alıngan olur. Sevilmediğini düşünür.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 20:20
  1. tiroid
  2. tiroid belirtileri

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