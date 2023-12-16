Tiroide doğal çözüm: Yüzlerce kişinin her gün yaptığı şey: şipşak hazır olacak, yemeyen bin pişman oluyor

Tiroid hastalığı, hormonların az çalışması, fazla çalışması veya tiroid bezinin içinde oluşan kitleler olarak bilinir.

Hipertiroidin hızlı ve fazla çalışması

Tiroid bezlerinin fazla çalışması T3 ve T4 hormonlarının yükselmesine sebep olur.

Buna Hipertiroid denir. Hipertiroid Bunlara sebep olur; Kalbin hızlı atması, kalp çarpıntısı bağırsak hareketlerinin çok olması. Bazılarında Hipertiroid islahi tetikleyebilir. Kadınlarda daha tehlikelidir çünkü kadınlarda erkeklere göre 5 kat fazla görülen hastalık.

Tiroid fazla çalıştığı için nodül oluşur.

Hipotiroid tiroidin yavaş veya az çalışması

T3 ve T4 Hormonları az üretim oluşturur tiroid bezinin az çalışması sonucu bu sebeple metabolizma az çalışır.

Bu rahatsızlığa hipotiroid söylenir. Kalp hızlı atar, kabızlık çoğalır ve bağırsak hareketleri yavaşlar. Bu hastaların en önemli sorunları ise çok çabuk kilo almaları. Kadınların %2 sinde oluşurken erkeklerin %0.1 inde görülen bir hastalıktır.

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Erişkin olan Herkesin Kullanacağı bir kür tarifi vermek istiyoruz. vereceğimiz kür tarifi tiroide, cinsel gücü arttırır,vücut ve enerjiyi arttırır, ışınımdan korur.

CEVİZ KÜRÜ TANIMI

MALZEMELER:

50 adet kadar fındık büyüklüğünde yeşil ceviz,

2 LT kadar su,

10 gr kadar tarçın,

10 Gr kadar karanfil

CEVİZ KÜRÜNÜN YAPILIŞI:

Cevizlerin dış kısmını soyun 2,5 LT suya içine atın. Suyunu her gün değiştirin acısı azalana kadar. Eczaneden alacağınız hijyenik kireçli suda bekletin.

Acısı iyice çıktıktan sonra cevizleri şeker ile kaynatın. Çatal batacak kadar yumuşadığında içine karanfil ve tarçın koyun. Her gün 2-3 tane cevizi ve 1 tatlı kaşığı suyu koyun. 3 hafta boyunca kullanın.

YEŞİL CEVİZ KÜRÜNÜN FAYDALARI

Tiroid hastalarını iyileştirir ve cinsel gücü arttırır ve vücut ve beyin enerjisini yerine getirir.

Cevizin içinde fazla antioksidan olduğu için ışınımdan korunma ve ışınımı yasaklama özellikleri var. Bu kür tarifini sadece hasta olunca değil hasta olmamak içinde kullanabilirsiniz.

KULLANMADAN ÖNCE UYARI

Doktora başvurun ve cevize alerjinizin olup olmadığını kontrol ettirin. Bu yazılanlar gerçek tedavi yerine geçmez sadece bilgilendirmedir.